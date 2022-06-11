منتخب فلسطين يقسو على اليمن بخماسية في تصفيات كأس الأمم الآسيوية

حقق المنتخب الفلسطيني فوزا كبيرا على منافسه منتخب اليمن بنتيجة 5/0، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وأنهى منتخب فلسطين الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما علي الدباغ ومحمد باسم رشيد في الدقيقتين 14 و45.

نهاية المباراة | 🇾🇪 اليمن 0⃣-5⃣ فلسطين 🇵🇸 واصل المنتخب الفلسطيني تألقه في الشوط الثاني وأضاف 3⃣ أهداف ليُحقّق انتصار كبير بخماسية في المجموعة الثانية في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023! ✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/iKF2oQZ8Mj pic.twitter.com/l1bMLd3r62 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 11, 2022

وفي الشوط الثاني سجل محمد يامين وصالح شحادة (هدفين) لينهي المنتخب الفلسطيني المباراة متفوقا 5/0.

وهذا الفوز الثاني للمنتخب الفلسطيني، حيث تغلب 1/0 على منغوليا قبل أيام.

ورفع الفوز رصيد منتخب فلسطين إلى 6 نفاط من جولتين، في المقابل يملك منتخب الفلبين 4 نقاط من فوز وتعادل في المركز الثاني، ثم يأتي منتخب اليمن في المركز الثالث وحصد نقطة من مباراتين، ويقبع منتخب منغوليا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فلسطين مع الفلبين يوم الثلاثاء 14 يونيو في الجولة الثالثة، على أن يلعب منتخب اليمن مع منغوليا في اليوم ذاته.