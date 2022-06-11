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رياضة

منتخب فلسطين يقسو على اليمن بخماسية في تصفيات كأس الأمم الآسيوية
تاريخ النشر: 11 يونيو 2022 11:05 GMT
تاريخ التحديث: 11 يونيو 2022 11:20 GMT

منتخب فلسطين يقسو على اليمن بخماسية في تصفيات كأس الأمم الآسيوية

حقق المنتخب الفلسطيني فوزا كبيرا على منافسه منتخب اليمن بنتيجة 5/0، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023. وأنهى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق المنتخب الفلسطيني فوزا كبيرا على منافسه منتخب اليمن بنتيجة 5/0، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وأنهى منتخب فلسطين الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما علي الدباغ ومحمد باسم رشيد في الدقيقتين 14 و45.

وفي الشوط الثاني سجل محمد يامين وصالح شحادة (هدفين) لينهي المنتخب الفلسطيني المباراة متفوقا 5/0.

وهذا الفوز الثاني للمنتخب الفلسطيني، حيث تغلب 1/0 على منغوليا قبل أيام.

ورفع الفوز رصيد منتخب فلسطين إلى 6 نفاط من جولتين، في المقابل يملك منتخب الفلبين 4 نقاط من فوز وتعادل في المركز الثاني، ثم يأتي منتخب اليمن في المركز الثالث وحصد نقطة من مباراتين، ويقبع منتخب منغوليا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فلسطين مع الفلبين يوم الثلاثاء 14 يونيو في الجولة الثالثة، على أن يلعب منتخب اليمن مع منغوليا في اليوم ذاته.

2022-06-22-28

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