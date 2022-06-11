الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة نيبال ضد الكويت في تصفيات كأس الأمم الآسيوية

يخوض منتخب الكويت مباراة مرتقبة أمام نيبال مساء اليوم السبت على ملعب ”جابر الأحمد“ الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة بين منتخبي إندونيسيا والأردن مساء اليوم السبت.

جدول مباراتي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى في تصفيات كأس آسيا 2023، والتي تضم منتخبات الكويت، اندونيسيا، الأردن ونيبال. نـلعـب لنستمتع

نـلعـب لنٌـــمــتع

نـلعـب للـــفــوز#KuwaitFA #أزرقنا_بيرقنا pic.twitter.com/MDc7MDCSOP — KuwaitFA (@KuwaitFA) June 10, 2022

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخب الكويت ضد النيبال، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جابر الأحمد“ الدولي الساعة 19:15 بتوقيت الكويت.

وتنقل المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا.

ترتيب المجموعة

تلقى منتخب الكويت خسارة مفاجئة في الجولة الأولى أمام إندونيسيا بنتيجة 1/2 بينما فاز منتخب الأردن على نيبال بنتيجة 2/0.

ويحتل منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إندونيسيا صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب الكويت المركز الثالث بلا نقاط ثم منتخب نيبال في المركز الأخير.

صور|| تدريب منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة على استاد صباح السالم بالنادي العربي استعداداً لمواجهة منتخب نيبال غداً السبت في تصفيات كأس آسيا 2023.#أزرقنا_بيرقنا #KuwaitFA pic.twitter.com/Md0Vf8mW37 — KuwaitFA (@KuwaitFA) June 10, 2022

وتستضيف الكويت منافسات المجموعة الأولى، ويصعد المنتخب المتصدر إلى أمم آسيا 2023 بينما تبقى هناك فرصة للوصيف للتأهل ضمن أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة في هذه المرحلة.

وضمن 13 منتخبا التأهل إلى أمم آسيا وهي اليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والسعودية والإمارات والصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.

ويحمل التاريخ تفوقا ساحقا للمنتخب الكويتي على نيبال خلال المواجهات السابقة التي بدأت بفوز الكويت بنتيجة 3/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1982.

وفاز منتخب الكويت بنتيجة 5/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1986 ثم تغلب منتخب الكويت بنتيجة 8/0 في دورة الألعاب الآسيوية 1994 ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 5/0 في تصفيات التأهل لأمم آسيا 2000.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2022 وفاز منتخب الكويت على ملعبه بنتيجة 7/0 وتغلب خارج ملعبه بنتيجة 1/0.

نهاية المباراة | 🇰🇼 الكويت 1⃣-2⃣ إندونيسيا 🇮🇩 سجّل منتخب إندونيسيا هدف التقدم بداية الشوط الثاني عن طريق راتشمات إريانتو الذي قاد فريقه إلى انتصار مفاجئ على مستضيف المجموعة الأولى في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023! ✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/hedUAMny4j pic.twitter.com/xzfDdQUSFx — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 8, 2022

الكويت.. ومصالحة الجماهير

يتطلع منتخب الكويت لمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز على نيبال الذي يضمن له الاحتفاظ بآمال التأهل لأمم آسيا.

وقال التشيكي فاتسلاف لافيكا المدير الفني لمنتخب الكويت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الجميع يتحمل مسؤولية ما حدث في اللقاء الأول ضد إندونيسيا موضحا أن لاعبيه أغلقوا صفحة الهزيمة ويتطلعون للفوز على نيبال.

وأشار إلى أن الفرصة مازالت قائمة في التأهل لأمم آسيا بشرط الفوز على نيبال واستعادة حظوظ الصعود للبطولة القارية.

ومن المنتظر أن يعتمد لافيكا على تشكيلة تضم حارس المرمى حسين كنكوني، وأمامه رباعي خط الدفاع فهد حمود وخالد إبراهيم وراشد الدوسري وحمد القلاف.

ويقود خط الوسط طلال الفضيل وبجواره فهد الأنصاري وعلى الأطراف عيد الرشيدي وأحمد الظفيري وفي الهجوم بدر المطوع ويوسف ناصر.

🇰🇼 الكويت 1⃣-2⃣ إندونيسيا 🇮🇩

🇯🇴 الأردن 2⃣-0⃣ نيبال 🇳🇵 📊 ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023 بعد الجولة الأولى! pic.twitter.com/u9iQu2dmZf — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 9, 2022

نيبال.. والفرصة الأخيرة

يأمل منتخب نيبال كسر التفوق الكويتي وتحقيق مفاجأة تضمن له فرصة أخيرة في سباق التأهل لأمم آسيا.

ويقود منتخب نيبال المدرب الكويتي عبدالله المطيري الذي يدخل المباراة متحفزا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتضم التشكيلة المتوقعة لمنتخب نيبال الحارس ديب كاركي، وأمامه رباعي الدفاع بيكاش كاواس وبيكاش تامانغ وجايتام شريشتا وسومان أريال.

ويقود خط الوسط بوجان أوباركوتي وأمامه الرباعي سيسيهانج أنجديمبي وآييش جالان وسراج تاكوري ومانيش دانجي، وفي الهجوم ناويج شريشتا.

وقال عماد سليمان مدرب الجهراء الكويتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب الكويتي ليس أمامه سوى تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث بعد أن خسر بشكل مفاجئ أمام إندونيسيا.

وأشار إلى أن المنتخب الكويتي عليه أن يصالح جماهيره بحصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز على نيبال والانتظار حتى الجولة الأخيرة لحسم تأهله لأمم آسيا.