الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأنصار والنجمة في نهائي كأس لبنان

يستضيف ملعب ”مجمع الرئيس فؤاد شهاب“ في جونية المباراة المرتقبة التي تقام اليوم السبت بين الأنصار والنجمة في نهائي كأس لبنان.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأنصار ضد النجمة في نهائي كأس لبنان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 16:30 بتوقيت لبنان بحضور ألفي مشجع.

وتنقل المباراة عبر قناة MTV SPORTS اللبنانية.. ويدير اللقاء الحكم القطري عبد الهادي الرويلي.

ماذا يقول التاريخ؟

حصد الأنصار لقب كأس لبنان للمرة 15 في تاريخه وهو حامل اللقب في الموسم الماضي.

وحقق النجمة لقب الكأس 6 مرات آخرها موسم 2015/2016.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين في الدوري يوم 27 ديسمبر الماضي وفاز فريق النجمة بنتيجة 1/0.

وتقابل الفريقان في نهائي كأس لبنان في الموسم الماضي وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز الأنصار بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح.

وصل إلى مطار بيروت الدولي طاقم الحكام القطري المؤلف من حكم الساحة الدولي عبد الهادي الرويلي، الحكم المساعد الدولي جمعة البورشيد والحكم المساعد الدولي ماجد الشمري، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس لبنان بين الأنصار والنجمة، والمقرر اقامتها غداً السبت على ملعب فؤاد شهاب في جونية pic.twitter.com/dMsopQ2Lbi — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) June 10, 2022



أسلحة الأنصار

يتطلع الأنصار لمصالحة جماهيره بعد أن خسر الفريق لقب الدوري لصالح العهد.

ويقود الأنصار المدرب الأردني عبدالله أبوزمع الذي يسعى لتحقيق الفوز بلقب الكأس، وأكد في تصريحات صحفية قبل اللقاء أنه يبحث عن حسم اللقب ويثق في قدرات لاعبيه على الفوز.

ويغيب عن صفوف الأنصار اللاعب جهاد أيوب للإيقاف بجانب الشكوك حول جاهزية اللاعب عمر الكردي للإصابة.

ومن المنتظر أن يعتمد الأنصار على تشكيلة تضم حارس المرمى نزيه أسعد، وأمامه رباعي خط الدفاع المالي إسحاق ديارا ونصار نصار وخالد العلي وحسن شعيتو.

ويقود خط الوسط خالد محسن وبجواره علي طنيش وحمزة حسين، مع ثلاثي الهجوم حسن معتوق وماجد عثمان وكريم درويش.

للموسم الثاني على التوالي يتقابل الأنصار والنجمة في نهائي بطولة كأس لبنان🏆، لمن سيكون اللقب غداً؟ 📆السبت، 11 حزيران 2022

🕟الساعة 4:30 عصراً

🏟️ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونية #كأس_لبنان pic.twitter.com/rPVRdl29qA — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) June 10, 2022

أوراق النجمة

يأمل النجمة استعادة لقب الكأس بعد غياب ومصالحة جماهيره أيضا بعد أن فشل في استعادة لقب الدوري.

وقال التونسي طارق جرايا المدير الفني لفريق النجمة في تصريحات صحفية قبل المباراة إن فريقه جاهز لهذه المواجهة مؤكدا أن اللقاء سيكون متكافئاً ويجمع بين فريقين كبيرين.

ويعتمد النجمة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي هلال وأمامه ثلاثي خط الدفاع ماهر صبره وقاسم الزين وعلي حمام.

ويقود خط الوسط كريم أبوزيد وبجواره مهدي زين وحسن كوراني ويمينا أندرو صوايا ويسارا عبدالله عيش، وفي الهجوم الغاني جوزيف أنساه أو علي علاءالدين وبجواره السنغالي بوكونتا سار.

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وقال محمد عظيمة مدرب النجمة اللبناني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون صعبة وقوية لأنها مباراة كلاسيكو خاص في الكرة اللبنانية وخاتمة لموسم شاق يسعى خلاله الفريقان لإنهائه بالصورة المطلوبة.

وأوضح أن الفريقين كتاب مفتوح بعضهما للآخر مؤكدا أن النجمة لديه بعض نقاط القوة، خاصة في الخط الهجومي ولكن الأنصار أيضاً لديه عناصر مميزة وقوية في خط الوسط وأصحاب الخبرات خاصة شعيتو ومعتوق.