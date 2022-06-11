الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة اليمن ضد فلسطين في تصفيات كأس الأمم الآسيوية

تقام اليوم السبت مواجهة مثيرة بين منتخبي اليمن وفلسطين ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

وتقام في المجموعة نفسها أيضا مواجهة تجمع بين منتخبي منغوليا والفلبين.

يطمح منتخب 🇵🇸 فلسطين في حصد الفوز الثاني عندما يتقابل مع 🇾🇪 اليمن بينما يلتقي منتخب 🇲🇳 منغوليا المضيف مع 🇵🇭 الفلبين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023! طالع تقديم المباراتين ⬇️https://t.co/8VMFTmzysv pic.twitter.com/OGDdGSD579 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 11, 2022

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة اليمن ضد فلسطين في تصفيات كأس آسيا 2023:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين منتخبي اليمن وفلسطين على ملعب (MFF) في منغوليا الساعة 12:00 ظهر اليوم السبت بتوقيت اليمن وفلسطين.

وتجرى محاولات لإذاعة المباراة عبر قناة فلسطين الرياضية وأيضا من بعض القنوات اليمنية بينما تذاع عبر قناة SPS TELEVESION المنغولية.

🇵🇸 فلسطين 1⃣-0⃣ منغوليا 🇲🇳

🇵🇭 الفلبين 0⃣-0⃣ اليمن 🇾🇪 📊 ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023 بعد الجولة الأولى! pic.twitter.com/VLFsqxPIH7 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 9, 2022

ترتيب المجموعة

أقيمت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وفاز منتخب فلسطين على منغوليا بنتيجة 1/0 وتعادل منتخب اليمن مع الفلبين دون أهداف.

ويتصدر المنتخب الفلسطيني المجموعة برصيد 3 نقاط وخلفه اليمن والفلبين برصيد نقطة واحدة ثم منتخب منغوليا بلا نقاط.

وتقام منافسات المجموعة الثانية في منغوليا، وتقام على 3 جولات لتحديد المتصدر الذي يضمن التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية.

وتبقى فرصة للوصيف في التأهل ضمن أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة في هذه المرحلة.

وضمن 13 منتخبا التأهل إلى أمم آسيا وهي اليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والسعودية والإمارات والصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.

نهاية المباراة | 🇵🇭 الفلبين 0⃣-0⃣ اليمن 🇾🇪 لم تشهد المباراة أي هدف رُغم الفرص التي سنحت للطرفين حيث تقاسم الفريقان نقطة من مواجهة المجموعة الثانية في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023! ✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/qQg5qFZQmk pic.twitter.com/IHQ4DE9UmP — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 8, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين في كأس العرب عام 1966 وفاز منتخب فلسطين بنتيجة 7/0 ثم فاز منتخب اليمن بنتيجة 3/1 في دورة التضامن الإسلامي 2005.

وفاز منتخب اليمن بنتيجة 3/1 في بطولة غرب آسيا 2010 وفاز منتخب فلسطين بنتيجة 1/0 في بطولة غرب آسيا 2019 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2022 وفاز منتخب اليمن بنتيجة 1/0 وتغلب منتخب فلسطين بنتيجة 3/0.

أسلحة فلسطين

يسعى منتخب فلسطين لحسم الفوز الثاني على التوالي وتعزيز الصدارة التي تضمن له التأهل مباشرة لأمم آسيا.

وقال التونسي مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة اليمن لن تكون سهلة والفوز بها سيكون مفتاح التأهل لأمم آسيا.

وأشار إلى أن منتخب فلسطين يدخل المباراة باحثاً عن تحقيق النقاط الثلاث لإسعاد الجماهير الفلسطينية.

ويغيب عن منتخب فلسطين اللاعب محمد درويش للإصابة في لقاء منغوليا بينما يعتمد مكرم دبوب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رامي حماده، وأمامه الثنائي المحترف بالدوري المصري محمد صالح وياسر حمد ويمينا موسى فراوي ويسارا سمير جندي.

نهاية المباراة | 🇵🇸 فلسطين 1⃣-0⃣ منغوليا 🇲🇳 خطف المنتخب الفلسطيني الفوز في الدقائق الأخيرة بهدف من عدي دباغ @DabaghOday ليحّقق بداية جيدة في المجموعة الثانية في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023! ✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/DP92Mx5F74 pic.twitter.com/HllhVhE5Ov — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 8, 2022

ويقود خط الوسط محمد يامن وبجواره خواكين عبدالله الذي يلعب بالدوري التشيلي ومحمد أبووردة، بينما يقود خط الهجوم محمود وادي مهاجم بيراميدز المصري وتامر صيام وصالح شحادة مهاجم فيوتشر المصري.

وقال محمد سمارة لاعب منتخب فلسطين الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية وصعبة بين المنتخبين لتشابه الظروف بينهما.

وأوضح سمارة أن المنتخب الفلسطيني حصل على دفعة معنوية بعد الفوز الأخير على منغوليا صاحب الأرض مؤكدا أن خبرات بعض اللاعبين وتواجدهم في بعض الدوريات الخارجية يمنحهم الثقة.

أوراق اليمن

يتطلع منتخب اليمن لإنعاش آماله في التأهل بتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة فلسطين.

وقال الجزائري عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب اليمن، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مباراة فلسطين ليست سهلة موضحا أن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز وليس من أجل الخروج بنقطة التعادل.

وأوضح أن تغيير الطقس واحتمالية هطول الأمطار في لقاء فلسطين لن يقف عائقا أمام اليمن بل العكس، إذ فريقه جاهز لأي ظروف مؤكداً أنه يمنح الفرصة للاعبين الأكثر جاهزية.

ويعتمد منتخب اليمن على تشكيلة تضم حارس المرمى سالم الهارش، وأمامه ثلاثي خط الدفاع بقيادة المخضرم مدير عبدربه وجواره سالم مطران وعمار البيضاني.

ويقود خط الوسط أحمد الوجيه وجواره عمر داحي الذي يلعب في فريق أسوان المصري ويميناً أحمد السروري المحترف في شباب المحمدية المغربي ويسارا حمزة غالب.

ويقود خط الهجوم عبدالمجيد صبارة وناصر الغواشي لاعب الميناء العراقي وأنيس المعاري.

وقال أيمن الهاجري لاعب منتخب اليمن السابق لشبكة ”إرم نيوز“ إنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب اليمني لأنها مواجهة صعبة خاصة أنها بين منتخبين عربيين وتحتاج إلى التركيز الشديد من أجل تحقيق النقاط الثلاث.

وأوضح أن منتخب اليمن قادر على التعامل مع هذه المباراة وحصد الفوز على حساب فلسطين مؤكداً أن المباراة ستكون متكافئة وصعبة.