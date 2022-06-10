محكمة التحكيم الرياضية تعيد تعيين آدم سوداكال رئيسا لنادي المريخ

قررت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، إلغاء قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم، باعتماد مجلس حازم مصطفى، وقررت المحكمة إعادة تعيين آدم سوداكال رئيسا لنادي المريخ.

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وكانت لجنة الانتخابات التي كان يرأسها كمال الأمين، قد حرمت ممثل آدم سوداكال من المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد السوداني، وسمحت بمشاركة محمد سيد أحمد النائب الأول في مجلس حازم بالمشاركة في الانتخابات.

وكان مجلس اتحاد الكرة السوداني السابق قد قرر عن طريق اللجنة الثلاثية المفوضة بالتعامل مع الملف الإداري لنادي المريخ، حيث رفضت التعامل مع آدم سوداكال كرئيس لنادي المريخ.

وكان من المقرر صدور القرار يوم الثلاثاء 31 مايو الماضي لكن محكمة التحكيم الرياضية الدولية مددت في خطاب رسمي لنادي المريخ السوداني موعد تاريخ إصدار القرار النهائي في قضية رئيس مجلس إدارة النادي آدم سوداكال، ضد اتحاد كرة القدم السوداني.

ويملك المريخ 39 نقطة من 17 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السوداني في حين يتصدر الهلال جدول الترتيب ويملك 42 نقطة من 16 مباراة.

وودع المريخ دوري أبطال أفريقيا 2022 من دور المجموعات (دور الـ16) في المجموعة التي كانت تضم مواطنه الهلال والأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

سداد متأخرات لوك إيمال

وقبل أيام طالبت لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي المريخ بسداد متأخرات للمدرب البلجيكي لوك إيمال المدرب السابق للفريق، بعدما اتضح أنها ستهدد مشاركة الفريق ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في النسخة المقبلة.

ورد آدم سوداكال ببيان قال فيه: ”تسلمنا يوم الأحد 5 يونيو 2022 خطابا من رئيس لجنة تراخيص الأندية والتطوير في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السيد محمد سيدات يفيد ويشدد على ضرورة سداد النادي لما تبقى من مستحقات المدرب البلجيكي لوك إيمال“.

وأضاف: ”آدم سوداكال رئيس نادي المريخ سبق له أن عقد اتفاقا بموجبه يتم سداد مبلغ 33 ألفا و770 يورو للمدرب البلجيكي لوك إيمال على 4 دفعات وفي ثلاثة حسابات بنكية مختلفة“.

أكد: ”تم تحويل بالفعل دفعة 10 آلاف يورو، كما تم تحويل الدفعة الثانية بالمبلغ نفسه، وقد تم تحويل أيضا مبلغ 3 آلاف و770 يورو“.

وتولى لوك ايمال تدريب المريخ في ديسمبر 2015 حتى يوليو 2016.