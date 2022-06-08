السودان يتخطى الكونغو الديمقراطية ويخطف أول فوز بتصفيات أمم أفريقيا

نجح منتخب السودان في استعادة توازنه، وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه الكونغو الديمقراطية بنتيجة(2/1).

وخطف السودان أول فوز له ضمن الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة التاسعة بتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار في 2023، على حساب الكونغو الديمقراطية، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجوهرة الزرقاء في أم درمان.

وتقدم السودان بهدف وليد الشعلة في الدقيقة 16، وأضاف محمد عبد الرحمن في الدقيقة 87.

وأحرز جوناثان بولينجي هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز رفع منتخب السودان رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين محتلًا المركز الثالث في المجموعة التاسعة.

وظل منتخب الكونغو على حاله في المركز الأخير دون رصيد.

ويتصدر المجموعة منتخب موريتانيا بـ4 نقاط متفوقًا بالأهداف عن نظيره الغابوني صاحب المركز الثاني.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملًا: