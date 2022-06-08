الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السودان ضد جمهورية الكونغو في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يستضيف منتخب السودان مساء اليوم الأربعاء، منافسه منتخب جمهورية الكونغو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويلعب في نفس المجموعة أيضاً منتخب الغابون أمام ضيفه موريتانيا في الجولة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السودان ضد جمهورية الكونغو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السودان، على ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ بمدينة أم درمان ويديرها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق سوار الذهب.

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المنتخب الوطني يواجه منتخب الكنغو الديمقراطية في الجولة الثانية من المجموعات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ساحل العاج2023#شجع_صقور_الجديان pic.twitter.com/hJjuk24ihO — SFA-Sudan Football Association (@SFA1936) June 8, 2022

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب موريتانيا ترتيب المجموعة بعد فوزه بالجولة الأولى على السودان بنتيجة 3-0 في موريتانيا.

ويحتل منتخب الغابون المركز الثاني بعد أن فاز على منتخب جمهورية الكونغو بنتيجة 1-0.

ويحتل منتخب الكونغو المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الأخير.

تاريخ المواجهات

سبق أن تقابل المنتخبان من قبل في 8 مناسبات بدأت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1968 وفاز منتخب الكونغو بنتيجة 3-2 على ملعبه ثم تغلب منتخب السودان بنتيجة 1-0 ولجأ المنتخبان إلى مباراة فاصلة في أوغندا وفاز بها منتخب الكونغو بنتيجة 2-1.

ولعب المنتخبان في تجربة ودية عام 1970 وفاز منتخب الكونغو بنتيجة 3-0 ثم تقابل المنتخبان في مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 1972 وتعادلا بنتيجة 1-1 بعدما تقدم اللاعب مايانغا ماكو للمنتخب الكونغولي وتعادل المنتخب السوداني عن طريق اللاعب حسبو الصغير.

وتعادل المنتخبان بنفس النتيجة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1976 بعدما تقدم منتخب الكونغو بهدف بيير مولامبا وتعادل علي جاجرين للسودان.

ولعب المنتخبان في تجربة ودية أخرى في عام 2003 وفاز منتخب الكونغو بنتيجة 1-0 ثم كان آخر لقاء يجمع المنتخبين في دورة حوض النيل الودية التي أقيمت في مصر عام 2011 وانتهى بفوز الكونغو بنتيجة 2-1.

أسلحة السودان

يسعى منتخب السودان لتصحيح مساره سريعاً بالمجموعة بعدما تلقى هزيمة قاسية على يد موريتانيا بثلاثية.

وتحيط الشكوك بمستقبل المدرب برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان، بعد أن تعرض لانتقادات واسعة عقب الخسارة أمام موريتانيا ومطالبات برحيله عن منصبه.

واستدعى مدرب السودان ثنائي فريق المريخ ضياء الدين محجوب ورمضان عجب إلى القائمة بعد مباراة موريتانيا.

ويعتمد المنتخب السوداني على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد مصطفى ”ديدا“ وأمامه رباعي الدفاع مصطفى كرشوم ومصطفى الفادني وصلاح نمر ومازن محمدين.

ويقود خط الوسط والي الدين خضر وعمار طيفور وضياء الدين محجوب مع ثلاثي الهجوم رمضان عجب ومحمد عبد الرحمن ووليد الشعلة.

⚽️ منتخب السودان 🇸🇩 يطمح إلى الاستفاقة مبكرا وتحقيق أول انتصاراته عندما يستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية 🇨🇩 في الجولة 2 من المجموعة 9 ضمن تصفيات #كأس_أمم_أفريقيا

🎙️ تقرير | سامر العمرابي @somarabi6 pic.twitter.com/opyUHgKZI2 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 7, 2022

أوراق الكونغو

يتطلع أيضاً منتخب الكونغو لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الغابون.

وعانى المنتخب الكونغولي من عدم خوض التدريبات بعد وصوله للسودان بسبب ضعف الإضاءة، كما أنه لم يخض مرانه في فندق الإقامة لعدم وجود صالة جيمانزيوم.

ويسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو، لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث أمام السودان.

ويعتمد منتخب الكونغو على تشكيلة تضم حارس المرمى جويل كياسومبوا وأمامه رباعي خط الدفاع ميكوكو أمالي ونغوندا موزينغا وإيدومبا فاسيكا ومارسيل تيسيراند.

ويقود خط الوسط صامويل موتوسامي وبجواره صامويل باستيان وشيدراك أكولو وميشاك إيليا مع ثنائي الهجوم جاكسون موليكا ويواني ويسا.

وقال عبدالمنعم شطة، نجم الكرة السودانية الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة تبدو حاسمة في مصير كلا المدربين سواء برهان تية أو كوبر.

وأوضح أن المنتخب السوداني سيجد معاناة كبيرة في ظل ضغوط بسبب الخسارة أمام موريتانيا ولكن الروح القتالية والتنظيم التكتيكي والضغط على لاعبي الكونغو ستكون مفتاح ”صقور الجديان“ لتحقيق الفوز.