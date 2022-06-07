هل تعمد الكويتي يوسف الرشيدي إهدار ركلة جزاء ليتأهل العراق لدور الثمانية بكأس آسيا تحت 23 عاما؟

شهدت مباراة العراق والكويت ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان واقعة مثيرة للجدل، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء مشكوكا في صحتها لصالح الكويت، ليضيعها يوسف الرشيدي بشكل يبدو متعمدا.

وتأهل العراق إلى دور الثمانية بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على الكويت 3-1، يوم الثلاثاء، على الاستاد المركزي في قرشي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

🚨🚨🚨🚨🚨 لقطة أثارت جدلاً واسعًا، حديث يُثير الشك بين لاعبي العراق والكويت قبل أن ينفذ لاعب الكويت البلنتي ويُهدره بطريقة غريبة! – الكويت كان خارج البطولة رسميًا

– العراق كان يحتاج الإنتصار حتى يتأهل رأيكم؟؟؟؟ pic.twitter.com/8v7J5Fayg1 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 7, 2022

وتقدم منتخب الكويت عبر هدف للرشيدي في الدقيقة 12، قبل أن يرد المنتخب العراقي بثلاثية عن طريق منتظر محمد ومؤمل عقيلي ومحمد الباقر.

وجاءت الواقعة في الدقيقة 28 عندما احتسب الحكم الإماراتي عمر محمد العلي ركلة جزاء للمنتخب الكويتي، بعد عرقلة المدافع حسن متروك للمهاجم الرشيدي داخل منطقة الجزاء.

لكن عدسات التصوير والشاشات أظهرت لاعبي العراق يتجمعون حول الرشيدي ويتناقشون معه قبل تنفيذ الركلة، خاصة وأن الكويت خرجت من البطولة قبل مواجهة العراق لخسارتها أول مباراتين أمام أستراليا والأردن.

ويبدو أن لاعبي العراق أقنعوا الرشيدي بضرورة إهدار الركلة، فأطاح بالكرة أعلى العارضة بعدما سددها بقدمه اليمنى ضعيفة فوق المرمى.

وبعد إهدار الركلة تجمع لاعبو العراق مرة أخرى حول الرشيدي للإشادة به وبقرار إضاعة الكرة ومصافحته، وذلك بعدما منح العراق فرصة التأهل، كما أن الركلة ليست صحيحة من البداية.

وأسفر الضغط العراقي عن تسجيله هدف التعادل بعدما توغل قائد الفريق وكاع رمضان من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ومرر كرة إلى القادم من الخلف منتظر الحسن، الذي أرسلها عرضية أرضية فشل الحارس في إبعادها، لتصل إلى منتظر محمد الذي وضعها بقدمه اليسرى داخل المرمى في الدقيقة 35.

وتمكن العراق من تسجيل الهدف الثاني، بعدما تسلم مؤمل عبد الرضا الكرة على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء وراوغ الدفاع الكويتي، قبل أن يسددها أعلى الزاوية اليمنى في الدقيقة 59.

عيب عيب عليك يا يوسف الرشيدي صحيح انها مباراه غير مهمه للمنتخب وتحصيل حاصل ومهمه للعراق بس انك تكلم لاعب العراق قبل البلنتي وتضيعه بهالطريقه وبعدها تروح تكلمه هذي فيها قبه احترام للقميص الازرق عيب عليك #معاقبه_يوسف_الرشيدي_مطلب pic.twitter.com/Jead4qaqrr — 🎼🎼 (@x3xhr) June 7, 2022

وعزز المنتخب العراقي تقدمه بهدف ثالث بعد ركلة ركنية نفذها عبد الرضا ارتقى لها المدافع محمد الباقر وحوّلها برأسه باتجاه الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً فوز أستراليا على الأردن 1-صفر على ستاد لوكوموتيف في طشقند، لتتصدر المجموعة برصيد سبع نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن العراق، وحل الأردن في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما ظلت الكويت بدون رصيد في ذيل الترتيب لتودع البطولة مع الأردن.