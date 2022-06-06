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رياضة

منتخب ليبيا يخسر أمام غينيا الإستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا
تاريخ النشر: 06 يونيو 2022 21:33 GMT
تاريخ التحديث: 06 يونيو 2022 21:40 GMT

منتخب ليبيا يخسر أمام غينيا الإستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا

خسر منتخب ليبيا أمام غينيا الإستوائية بنتيجة 0/2 في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الإثنين. وبعد شوط أول سلبي سجل محمد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خسر منتخب ليبيا أمام غينيا الإستوائية بنتيجة 0/2 في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الإثنين.

وبعد شوط أول سلبي سجل محمد التهامي لاعب ليبيا هدفا عكسيا في الدقيقة 51، وسجل فيديريكو بيكورو هدفا ثانيا لغينيا الإستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

ورفع الفوز رصيد غينيا الإستوائية إلى ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثاني مع ليبيا بفارق نقطة عن منتخب تونس المتصدر.

ويقبع منتخب بوتسوانا في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ولم ينجح المنتخب الليبي عبر تاريخه في تحقيق أي فوز على غينيا الإستوائية، حيث خسر في 4 مواجهات وتعادل في لقاء.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب ليبيا مع تونس يومي 19 سبتمبر و27 سبتمبر في الجولتين الثالثة والرابعة.

وسبق أن شارك منتخب ليبيا ثلاث مرات فقط في كأس أمم أفريقيا أعوام 1982 و2006 و2012.

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