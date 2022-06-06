منتخب ليبيا يخسر أمام غينيا الإستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا

خسر منتخب ليبيا أمام غينيا الإستوائية بنتيجة 0/2 في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الإثنين.
وبعد شوط أول سلبي سجل محمد التهامي لاعب ليبيا هدفا عكسيا في الدقيقة 51، وسجل فيديريكو بيكورو هدفا ثانيا لغينيا الإستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 51.
ما رأيك بقرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء؟#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا | #ليبيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/wbfRJfyrdc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 6, 2022
ورفع الفوز رصيد غينيا الإستوائية إلى ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثاني مع ليبيا بفارق نقطة عن منتخب تونس المتصدر.
ويقبع منتخب بوتسوانا في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.
ولم ينجح المنتخب الليبي عبر تاريخه في تحقيق أي فوز على غينيا الإستوائية، حيث خسر في 4 مواجهات وتعادل في لقاء.
ومن المقرر أن يلعب منتخب ليبيا مع تونس يومي 19 سبتمبر و27 سبتمبر في الجولتين الثالثة والرابعة.
وسبق أن شارك منتخب ليبيا ثلاث مرات فقط في كأس أمم أفريقيا أعوام 1982 و2006 و2012.