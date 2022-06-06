الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة غينيا الاستوائية ضد ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يحل منتخب ليبيا، مساء اليوم الإثنين، ضيفا على نظيره غينيا الاستوائية في ثاني جولات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وافتتحت الجولة الثانية أمس الأحد، بتعادل منتخب تونس خارج ملعبه مع مضيفه بوتسوانا دون أهداف.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة غينيا الاستوائية ضد ليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”مالابو“ الجديد في الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد بركات.

🇬🇶 غينيا الاستوائية 🆚 ليبيا 🇱🇾

⏰ 19:00 GMT

🏆 التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 المواجهة الثالثة بين منتخبي الرعد الوطني وفرسان المتوسط في #TotalEnergiesAFCONQ ⚡🐎 من يتفوق الليلة؟ 👀 #TotalEnergiesAFCONQ2023 | @Libyan_FF pic.twitter.com/tlwxB8FKgY — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 6, 2022

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 والتعادل مع بوتسوانا دون أهداف.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بوتسوانا بنتيجة 1-0 ثم يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ثم يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الأخير بلا نقاط.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان لأول مرة يوم 21 يناير 2012 وفاز منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمرحلة المجموعات ثم تقابلا في مباراة ودية العام 2013 وتعادلا بنتيجة 1-1.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وفاز منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-2 بالعاصمة المصرية القاهرة ثم كرر تفوقه بنتيجة 1-0 في ملعبه.

أسلحة ليبيا

يسعى منتخب ليبيا لتحقيق أول فوز على حساب غينيا الاستوائية بخلاف صدارة ترتيب هذه المجموعة بعد جولتين من افتتاح المنافسات.

وأكد الفرنسي كورينتين مارتينيز، المدير الفني لمنتخب ليبيا، في تصريحات صحفية قبل المباراة، أن فريقه يسعى لتقديم مستواه المعهود وفرض أسلوبه داخل المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أن هذه المباراة سيكون لها طابع خاص بسبب ارتفاع درجة الرطوبة وهو ما يجعل الحسابات الفنية مختلفة.

ويعتمد منتخب ليبيا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معاذ اللافي وأمامه ثلاثي خط الدفاع أحمد التربي وسند الورفلي وصلاح فكرون.

ويقود خط الوسط محمد المنير وبجواره محمد التهامي وعمر الخوجة ومحمد صولة، بينما يقود خط الهجوم حمدو الهوني وصالح الطاهر ومعاذ عيسى.

أوراق غينيا الاستوائية

يأمل منتخب غينيا الاستوائية بقيادة مدربه خوان ميشا لتحقيق الفوز على حساب ليبيا لتعويض الخسارة الثقيلة أمام تونس.

ويعول منتخب غينيا الاستوائية على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خيسوس أوونو وأمامه رباعي خط الدفاع نيستور سينرا ولويس إنريكي نسو وخافيير أكابو وباسيليو ندونغ.

ويقود خط الوسط يانيك بويلا وفيديريكو بيكورو وروبن بيليما، بينما يقود خط الهجوم جوسيتي ميراندا وأوسكار سيافا وبابلو جانيت.

وقال أحمد المصلي، مهاجم منتخب ليبيا الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة للغاية بالنسبة للمنتخب الليبي بسبب ظروف الأجواء والرطوبة العالية في غينيا الاستوائية.

وأشار إلى أن منتخب ليبيا عليه التعامل بهدوء وذكاء مع هذه المباراة وتقسيم مجهود اللاعبين بدنيا، مؤكدا أن المنتخب الغيني سريع والهزيمة أمام تونس ستمنحه الدوافع لتحقيق الفوز.