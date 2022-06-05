بعد تعرضه لاعتداء من مجهولين.. وفاة نجم الكرة العراقية السابق حيدر عبدالرزاق

توفي حيدر عبدالرزاق، لاعب نادي الطلبة العراقي السابق، يوم الأحد، متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها بعد الاعتداء الذي طاله قبل أيام من قبل مجهولين في العاصمة بغداد، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تعرض حيدر عبدالرزاق يوم الثلاثاء الماضي لاعتداء من ”خمسة أشخاص بعضهم مسلحون هاجموا اللاعب في منطقة القادسية وسط بغداد مما أدى إلى حصول نزيف لديه، كذلك وجود كدمات قوية جداً على وجهه ومنطقة الرأس وظل فاقدا الوعي“، موضحين أن ”سبب الاعتداء ما زال مجهولاً حتى الآن“.

ويعد الراحل أحد الأسماء البارزة التي ساهمت في تتويج العراق لأول مرة في تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007.

كما شارك في العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية مع الطلبة، إلى جانب احترافه بالعديد من الأندية العربية والخليجية.

وعمل حيدر عبدالرزاق بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة لعدة مواسم.

ونعى نادي الطلبة اللاعب الراحل عبر بيان مقتضب.



كما نعاه نادي القوة الجوية العراقي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: ”تتقدم أسرة نادي القوة الجوية الرياضي بخالص التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي الطلبة (حيدر عبدالرزاق) داعين الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قد زار اللاعب الراحل في أحد مستشفيات بغداد، وأمر بمتابعة حالته الصحية التي تدهورت، مساء السبت.

حيدر عبدالرزاق، هو أحد لاعبي المنتخب العراقي الفائز ببطولة أمم آسيا عام 2007، كذلك كان لاعباً في منتخب شباب العراق الفائز ببطولة شباب آسيا عام 2000 في طهران، فضلاً عن مشاركته مع منتخب شباب العراق في مونديال الشباب عام 2000 في الأرجنتين.