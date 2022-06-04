موريتانيا تصعق السودان بثلاثية في تصفيات كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب موريتانيا فوزا ثمينا على حساب نظيره السوداني، بنتيجة (3-0)، لينجح في حصد أول ثلاث نقاط له في مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

المباراة أقيمت بين المنتخبين على الملعب الأولمبي في مدينة نواكشوط الموريتانية، وحسمها أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

منتخب موريتانيا يحسم المواجهة العربية أمام ضيفه السوداني 3-0 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. pic.twitter.com/fJe4XCWqND — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

سجل أهداف موريتانيا أبو بكر كمارا (بواقع هدفين) أولهما عن طريق ركلة جزاء، وعبد الله محمود، في الدقائق 27 و30 و77 من عمر اللقاء.

وأشهر الحكم فابريسيو دوارتي 3 بطاقات صفراء في وجه الثلاثي محمد ديلاهي يالي ومحمد المنذر ومحمد عبد الرحمن يوسف.

بهذا الفوز تعتلي موريتانيا صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات أمم أفريقيا، التي تضم إلى جوارها السودان وجمهورية الكونغو والغابون.

السنغال تهزم بنين

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب السنغال، فوزا سهلا على بنين، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأقيمت المباراة على ملعب ديامنديو في السنغال في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

وافتتح ساديو ماني التسجيل في الدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة بتسديدة قوية على يمين حارس مرمى بنين الذي لم يستطع التصدي للكرة.

وأحرز ماني الهدف الثاني في الدقيقة 22، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بحارس مرمى بنين.

وسجل ماني الهدف الثالث له ولمنتخب السنغال في المباراة بتسديدة قوية هزت شباك حارس مرمى بنين في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

واستطاع جونيور أولايتان لاعب بنين تسجيل الهدف الأول لفريقه قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثانية عشر برصيد 3 نقاط بعد فوزه اليوم، في حين تذيلت بنين الجدول بدون أي نقاط، بينما يتقاسم منتخبا رواندا وموزمبيق المركز الثاني بنقطة وحيدة.