مع أنباء انتقاله إلى الكويت.. بدر المطوع يلمح بقوة لبقائه مع القادسية (فيديو)

ألمح بدر المطوع، حسم أسطورة الكرة الكويتية إلى بقائه مع ناديه القادسية بعد أنباء عن إمكانية انتقاله إلى نادي الكويت.

ونشر بدر المطوع، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو له مع صوت للمعلق علي فهد العتيبي يقول فيه: ”العاشقون لا يغيرون إطلاقا من يعشقون، العاشقون المغرمون لا يغيرون إطلاقا لا اللون ولا المكان ولا الاسم ولا الزمان، يبقون دائما على العهد أوفياء“.

الاسطورة بدر المطوع قبل قليل عبر حسابه في الانسنغرام

يضع هذا الفيديو رداً على الاشاعات الرخيصة

المتدوالة عن انتقاله ويؤكد بقائه في نادي القادسية 💛💛@bader_almotawaa pic.twitter.com/2UjoGeI7Ue — وائل الصقري (@alsagri55) June 3, 2022

وخاض بدر المطوع البالغ من العمر 37 عاما تجربة الاحتراف خارج الكويت حيث لعب للنصر السعودي وقطر القطري ومالاغا الإسباني، في حين لعب للقادسية فقط في الكويت.

ونال الكويت لقب الدوري الكويتي للموسم 2021/2022 بعدما حصد 42 نقطة من 18 مباراة مقابل 30 نقطة للقادسية فريق بدر المطوع واحتل المركز الخامس، حيث سجل المطوع 5 أهداف في الدوري المحلي.

وكان هذا اللقب الـ17 للكويت في الدوري الكويتي ليعادل رقمي العربي والقادسية أكثر فريقين تتويجا باللقب.