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رياضة

مشاجرة بالأيدي بين إبراهومة مدرب المريخ السوداني والليبيري أوتو لاعب الفريق
تاريخ النشر: 02 يونيو 2022 10:47 GMT
تاريخ التحديث: 02 يونيو 2022 11:05 GMT

مشاجرة بالأيدي بين إبراهومة مدرب المريخ السوداني والليبيري أوتو لاعب الفريق

كشفت تقارير صحفية سودانية عن نشوب مشاجرة بين إبراهيم حسين "إبراهومة" مدرب نادي المريخ، والليبيري أوتو لاعب الفريق. ونشرت صحيفة "السودان الرياضي" تقريرًا قالت

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سودانية عن نشوب مشاجرة بين إبراهيم حسين ”إبراهومة“ مدرب نادي المريخ، والليبيري أوتو لاعب الفريق.

ونشرت صحيفة ”السودان الرياضي“ تقريرًا قالت فيه، إن حالة التوتر داخل معسكر المريخ وصلت إلى ذروتها بعد اشتباك بالأيادي بين المدرب ”إبراهومة“، والمحترف الليبيري ”أوتو“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاشتباك بالأيدي وقع أثناء أداء تدريبات الصالة بسوبا مقر تحضيرات الفريق.

وبحسب الصحيفة، فإن ”إبراهومة“، حاول مصافحة اللاعب الليبيري ولكن الأخير رفض، ما أثار حفيظة المدرب وجعله يرد بعبارات تقلل من قيمة المحترف الفنية، الأمر الذي اعتبره ”اتو“ استفزازا أمام أعين زملائه، فحاول الاشتباك بالأيدي.

وتدخل اللاعبون وعدد من أفراد الجهاز الفني والإداري للفصل بين الثنائي وتهدئة الأمور.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الليبيري ”أتو“ هاتف الإدارة وطالب بفسخ تعاقده، كونه يرى استمراره في وجود “ إبراهومة“ إهانة له؛ لأنه متسبب في عدم اشراكه باستمرار، ويتعمد التقليل من قدراته.

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