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رياضة

والد اللاعب خالد زكريا يبكي على الهواء مطالبا ملك الأردن بالتدخل لإجراء جراحة لنجله (فيديو)
تاريخ النشر: 31 مايو 2022 12:23 GMT
تاريخ التحديث: 31 مايو 2022 13:20 GMT

والد اللاعب خالد زكريا يبكي على الهواء مطالبا ملك الأردن بالتدخل لإجراء جراحة لنجله (فيديو)

أكد والد اللاعب أن جماهير الفيصلي تحب خالد زكريا وتدعمه في محنته لكونه ابن النادي.

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

نشر خالد زكريا، نجم نادي الفيصلي الأردني ولاعب المنتخب الأردني، بيانا تحدث فيه عن حالته الصحية وحاجته لعملية جراحية ثانية قد تبعده عن الملاعب لفترة أخرى تصل لعام تقريبا.

وكتبت الدولي الأردني عبر حسابه على فيسبوك :“ حسب الطبيب المختص تبين أنني بحاجة لعملية جراحية أخرى، حيث سيتم إخراج السيخ الحديدي واستبداله بسيخ جديد، وسيتم وضع براغي أخرى غير الموجودة حاليا لكون الموجودة حاليا انكسرت داخل العظم وسوف أنتظر المدة نفسها“.

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وتابع :“وجب التنويه أنني خاطبت الاتحاد الأردني لكرة القدم بكل الطرق الممكنة منذ 3 أشهر بعد العملية، وطلبت منهم الذهاب لقطر للتأكد من نتائج العملية ولم يعيروني الاهتمام المطلوب إلا بعض الضغط والإلحاح المتواصل، وها أنا الآن لا أعلم من أين أبدأ وماذا سأفعل أنا ابن هذا المنتخب وكسرت ساقي وأنا ألعب لهذا المنتخب“.

 

وأتم :“حكيتها قبل هالمرة عظام وركب كله فدا الأردن مش فدا الاتحاد والله المستعان“.

وكان الدولي الأردني البالغ من العمر 21 سنة قد تعرض لكسر في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في السعودية وتوج منتخب الأردن بلقبها.

وكان والد اللاعب قد أكد على تعرض نجله لخطأ طبي، حيث أجرى عملية جراحية في قطر ركب خلالها سيخا حديديا و4 براغي في ساقه وخلال البرنامج التأهيلي شعر بالألم، حيث أجرى فحوصات طبية أكدت كسرا في العظام والبراغي، وهو ما يستوجب عملية جراحية ثانية.

 

وناشد والد اللاعب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم بتوفير العلاج اللازم لخالد زكريا، ومنحه مرافقا في قطر لكونه بعد العملية لن يستطيع المشي.

وقال والد اللاعب باكيا :“ لا أريد أي شيء، أريد أن يتمكن ابني من ممارسة كرة القدم مرة أخرى لكونها مصدر رزقه الوحيد، وقد يحتاج لعام آخر للعودة للعب“.

كما أكد والد اللاعب أن جماهير الفيصلي تحب خالد زكريا وتدعمه في محنته لكونه ابن النادي.

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