والد اللاعب خالد زكريا يبكي على الهواء مطالبا ملك الأردن بالتدخل لإجراء جراحة لنجله (فيديو)

نشر خالد زكريا، نجم نادي الفيصلي الأردني ولاعب المنتخب الأردني، بيانا تحدث فيه عن حالته الصحية وحاجته لعملية جراحية ثانية قد تبعده عن الملاعب لفترة أخرى تصل لعام تقريبا.

وكتبت الدولي الأردني عبر حسابه على فيسبوك :“ حسب الطبيب المختص تبين أنني بحاجة لعملية جراحية أخرى، حيث سيتم إخراج السيخ الحديدي واستبداله بسيخ جديد، وسيتم وضع براغي أخرى غير الموجودة حاليا لكون الموجودة حاليا انكسرت داخل العظم وسوف أنتظر المدة نفسها“.

وتابع :“وجب التنويه أنني خاطبت الاتحاد الأردني لكرة القدم بكل الطرق الممكنة منذ 3 أشهر بعد العملية، وطلبت منهم الذهاب لقطر للتأكد من نتائج العملية ولم يعيروني الاهتمام المطلوب إلا بعض الضغط والإلحاح المتواصل، وها أنا الآن لا أعلم من أين أبدأ وماذا سأفعل أنا ابن هذا المنتخب وكسرت ساقي وأنا ألعب لهذا المنتخب“.

#ركبة_روبي مش اهم من ركبة خالد زكريا..!

اتحاد كرة القدم مطالب بتعويض اللاعب عن تعطيله لمدة سنتين ويمكن اكتر عن مصدر زرقه 🙂 ومطالب ايضا بتعويض النادي عن غياب افضل لاعبيه عن الفريق!#الفيصلي#ركبة_خالد_زكريا pic.twitter.com/7VtgX4dSAW — RIMA 🦅💙 (@rima_bawaaneh) May 30, 2022

وأتم :“حكيتها قبل هالمرة عظام وركب كله فدا الأردن مش فدا الاتحاد والله المستعان“.

وكان الدولي الأردني البالغ من العمر 21 سنة قد تعرض لكسر في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في السعودية وتوج منتخب الأردن بلقبها.

وكان والد اللاعب قد أكد على تعرض نجله لخطأ طبي، حيث أجرى عملية جراحية في قطر ركب خلالها سيخا حديديا و4 براغي في ساقه وخلال البرنامج التأهيلي شعر بالألم، حيث أجرى فحوصات طبية أكدت كسرا في العظام والبراغي، وهو ما يستوجب عملية جراحية ثانية.

#اسمعو

قصة اللاعب خالد زكريا ….

" ابوه مخنوق وببكي بحرقة قلب "

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يالله يارب اشفيه وعافيه شفاء لا يغادر سقما

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" حسبي الله ونعم الوكيل"#كلنا_خالد_زكريا#خالد_زكريا#الفيصلي pic.twitter.com/4nqpsALEAZ — Hala Al abbadi 🇯🇴💙 هلا العبادي (@HalaZAlabbadi1) May 30, 2022

وناشد والد اللاعب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم بتوفير العلاج اللازم لخالد زكريا، ومنحه مرافقا في قطر لكونه بعد العملية لن يستطيع المشي.

وقال والد اللاعب باكيا :“ لا أريد أي شيء، أريد أن يتمكن ابني من ممارسة كرة القدم مرة أخرى لكونها مصدر رزقه الوحيد، وقد يحتاج لعام آخر للعودة للعب“.

كما أكد والد اللاعب أن جماهير الفيصلي تحب خالد زكريا وتدعمه في محنته لكونه ابن النادي.