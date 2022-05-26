الفرنسي ديديه غوميز يوقع "عقدا إلكترونيا" مع الوحدات الأردني

قالت ”قنوات الكاس“ القطرية، يوم الخميس، إن المدرب الفرنسي ديديه غوميز وقع ”عقدًا إلكترونيًا“ مع نادي الوحدات الأردني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضافت أن غوميز، البالغ من العمر 53 عاما، سيصل إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الأحد القادم برفقة معد بدني، على أن تختار إدارة الوحدات الكادر التدريبي له.

ترتيب الدوري الأردني.. الرمثا يتعادل مع الوحدات في قمة مثيرة https://t.co/ymLqGDWa9r pic.twitter.com/9bBp2RX9Pp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وأشرف غوميز على تدريب العديد من الأندية الأفريقية، أبرزها رايون سبور الرواندي، والقطن الكاميروني، وشباب قسنطينة وسكسيدة الجزائريان، والبن الإثيوبي، وحوريا الغيني، والإسماعيلي المصري، والمريخ السوداني.

وتولى غوميز العام الماضي أول مهمة تدريبية على مستوى المنتخبات، عندما قاد موريتانيا في كأس العرب في قطر.

وتعاقد الوحدات قبل بدء الموسم مع البرازيلي فييرا، قبل أن تقرر فسخ عقده بعد مضي شهرين على التعاقد معه.

يشار إلى أن الوحدات فاز ثلاث مرات وتعادل مرة في أول 4 مباريات له في الدوري الأردني للمحترفين.

وودع الوحدات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، علما أنه احتل المركز الثاني في الدوري الأردني الموسم الماضي متخلفا بفارق المواجهات خلف البطل الرمثا الذي نال اللقب، حيث تعادلا في النقاط برصيد 47 نقطة من 22 مباراة لكل فريق.