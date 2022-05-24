كاظمة يسقط السالمية ويتوج بطلًا لكأس أمير الكويت للمرة الثامنة في تاريخه

حقق نادي كاظمة فوزًا ثمينًا على حساب نظيره السالمية، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب (جابر الأحمد) الدولي، ليتوج بلقب كأس أمير الكويت للمرة الثامنة في تاريخه.

وتقدم أليكس ليما بهدف أول للسالمية في الدقيقة 24 من رأسية رائعة.

رأسية قوية من أليكس ليما تمنح التقدم للسالمية في الدقيقة 24#كاظمة 0 × 1 #السالمية #كأس_أمير_الكويت pic.twitter.com/N2wlPzUnjJ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 24, 2022

وتعادل ناصر فرج لكاظمة بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

ناصر فرج يعادل النتيجة لكاظمة بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 54#كاظمة 1 × 1 #السالمية #كأس_أمير_الكويت pic.twitter.com/m4vQcQHsmD — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 24, 2022

وفي الدقيقة 71 تقدم كاظمة بالهدف الثاني عن طريق ميشيل ميلاد مستغلًا كرة مرتدة من داخل منطقة جزاء السالمية ليصوبها في الشباك.

ميشيل ميلاد يسجل ثاني أهداف كاظمة في الدقيقة 70#كاظمة 2 × 1 #السالمية #كأس_أمير_الكويت pic.twitter.com/YYWX7An6QH — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 24, 2022

وكان الطريق نحو المباراة النهائية مرهقًا للفريقين. ففي دور الستة عشر تخطى كاظمة عقبة القادسية بنتيجة 1-0، بينما فاز السالمية على الساحل بنتيجة 2-1.

وفي دور الثمانية، فاز كاظمة على الكويت بنتيجة 1-0، وتغلب السالمية على العربي بنتيجة 2-1.

وفي دور الأربعة، تجاوز كاظمة منافسه الفحيحيل بنتيجة 3-0، وصعد السالمية على حساب النصر بنتيجة 2-1.