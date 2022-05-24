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رياضة

كاظمة يسقط السالمية ويتوج بطلًا لكأس أمير الكويت للمرة الثامنة في تاريخه
تاريخ النشر: 24 مايو 2022 18:03 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2022 19:15 GMT

كاظمة يسقط السالمية ويتوج بطلًا لكأس أمير الكويت للمرة الثامنة في تاريخه

حقق نادي كاظمة فوزًا ثمينًا على حساب نظيره السالمية، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب (جابر الأحمد) الدولي، ليتوج بلقب كأس

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي كاظمة فوزًا ثمينًا على حساب نظيره السالمية، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب (جابر الأحمد) الدولي، ليتوج بلقب كأس أمير الكويت للمرة الثامنة في تاريخه.

وتقدم أليكس ليما بهدف أول للسالمية في الدقيقة 24 من رأسية رائعة.

وتعادل ناصر فرج لكاظمة بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 71 تقدم كاظمة بالهدف الثاني عن طريق ميشيل ميلاد مستغلًا كرة مرتدة من داخل منطقة جزاء السالمية ليصوبها في الشباك.

وكان الطريق نحو المباراة النهائية مرهقًا للفريقين. ففي دور الستة عشر تخطى كاظمة عقبة القادسية بنتيجة 1-0، بينما فاز السالمية على الساحل بنتيجة 2-1.

وفي دور الثمانية، فاز كاظمة على الكويت بنتيجة 1-0، وتغلب السالمية على العربي بنتيجة 2-1.

وفي دور الأربعة، تجاوز كاظمة منافسه الفحيحيل بنتيجة 3-0، وصعد السالمية على حساب النصر بنتيجة 2-1.

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