الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السالمية ضد كاظمة في نهائي كأس أمير الكويت

تقام مساء اليوم الثلاثاء مواجهة مرتقبة بين السالمية وكاظمة في نهائي كأس أمير الكويت على ملعب (جابر الأحمد) الدولي.

وتأجل هذا اللقاء من قبل مرتين وكان مقررًا أن يقام أمس الإثنين، ولكنه تأجل بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السالمية وكاظمة في نهائي كأس أمير الكويت:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (جابر الأحمد) ويديرها الحكم الدولي إسماعيل الفتح في الساعة السابعة والربع، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الكويت.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق خليل البلوشي والكأس 1 بصوت المعلق سمير اليعقوبي وعمان الرياضية بصوت المعلق شبيب الحبسي.

وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فهد عبدالرحمن وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي.

الطريق نحو النهائي

يستعيد أحد الفريقين لقب كأس الأمير بعد غياب سواء كاظمة الذي حقق اللقب 7 مرات ولكن آخرها عام 2011 قبل 11 عامًا كاملة أو السالمية الذي فاز بالبطولة مرتين آخرها عام 2001.

وكان الطريق نحو المباراة النهائية مرهقًا للفريقين. ففي دور الستة عشر تخطى كاظمة عقبة القادسية بنتيجة 1-0 بينما فاز السالمية على الساحل بنتيجة 2-1.

وفي دور الثمانية، فاز كاظمة على الكويت بنتيجة 1-0 وتغلب السالمية على العربي بنتيجة 2-1.

وفي دور الأربعة، تجاوز كاظمة منافسه الفحيحيل بنتيجة 3-0 وصعد السالمية على حساب النصر بنتيجة 2-1.

وستكون المواجهة ثأرية بعدما فاز السالمية في آخر لقاءاته ضد كاظمة بنتيجة 4-2، وذلك يوم 25 أبريل الماضي.

كيف يلعب كاظمة؟

يعتمد كاظمة على بصمات الأداء الجماعي التي زرعها المدرب الصربي زيلكو ماركوف، وخاصة أن الفريق قدم مستويات طيبة بالدوري واحتل الوصافة برصيد 35 نقطة من 18 مباراة.

وقال ماركوف في تصريحات صحفية قبل هذه المواجهة، إن فريقه يحلم بتحقيق الفوز وحصد اللقب لمصالحة الجماهير بعد ضياع حلم التتويج بلقب الدوري.

وأشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكن ثقته كبيرة بلاعبي فريقه وقدرتهم على تتويج جهودهم في هذا الموسم بحسم بطولة مهمة.

ويعتمد ماركوف على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى حسين كنكوني وأمامه رباعي خط الدفاع علي عتيق وعماد الدين غزي وميشيل ميلاد وحمد الحربي.

ويقود خط الوسط عبدالله الفهد وبجواره ناصر فرج وعلى الأطراف أحمد عرسان وناصر فالح وفي الهجوم شبيب الخالدي وبجواره يوسف صيصا.

ماذا يخبئ السالمية؟

لا يختلف الحال بالنسبة لفريق السالمية الذي يبحث عن استعادة اللقب الغائب منذ 21 عامًا كاملة.

وقال محمد إبراهيم المدير الفني لفريق السالمية في تصريحات صحفية قبل اللقاء، إن فريقه جاهز تماما لخوض اللقاء، موجها الشكر لإدارة ناديه التي وفرت كل الإمكانيات للنجاح وتحقيق اللقب.

وأشار إلى أنه يحترم فريق كاظمة وتاريخه ولكنه سيسعى لتحقيق اللقب على حسابه وإهداء البطولة الغائبة لناديه.

ويعتمد السالمية على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى أحمد عادي وأمامه رباعي خط الدفاع أليكس ليما وسانج بيير وبدر جمال وحمد القلاف.

ويقود خط الوسط فواز العتيتي وبجواره فواز العتيتي وعلى الأطراف مهدي دشتي ومبارك الفنيني وفي الهجوم نايف زويد وجمعة سعيد.

مواجهة متكافئة

يرى المدرب المصري عماد سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الجهراء، أن مواجهة النهائي متكافئة بين السالمية وكاظمة.

وأوضح سليمان في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن نهائي كأس الأمير (أغلى الكؤوس) دائمًا تكون مواجهة صعبة كعادة اللقاءات النهائية، مؤكدًا أن الفرص متساوية بين الفريقين.

وأشار إلى أن كاظمة لديه لاعبين مميزين ولكن الأهم امتلاكه أسلوبا جماعيا منظما مع مدربه ماركوف.

وأكد أن السالمية أيضًا لديه مدرب قدير بقيمة محمد إبراهيم، بخلاف خبرات لاعبيه وخاصة جمعة سعيد.