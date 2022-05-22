الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الصفاقسي ضد الترجي في الدوري التونسي

يحل الترجي ضيفاً ثقيلاً على الصفاقسي، اليوم الأحد، على ملعب ”الطيب المهيري“ ضمن منافسات الجولة السادسة لمرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.

وتقام أيضاً اليوم الأحد مواجهة أخرى تجمع بين النجم الساحلي وضيفه اتحاد بن قردان في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الصفاقسي ضد الترجي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت تونس على ملعب ”الطيب المهيري“.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الـ 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب الفريقين

يتصدر الترجي ترتيب مرحلة التتويج بالدوري التونسي برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، دون هزيمة، بالإضافة إلى 3 نقاط اعتبارية بعد صدارته ترتيب مجموعته قبل المرحلة الأخيرة.

وسجل الترجي 7 أهداف في 5 مباريات بمرحلة التتويج واستقبل هدفاً واحداً وهو صاحب أقوى دفاع.

ويحتل الصفاقسي المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وهزيمتين، وسجل الفريق 5 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وافتتحت الجولة السادسة بالخسارة التي تلقاها الاتحاد المنستيري على يد الأفريقي بنتيجة 2-1.

وتجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند 10 نقاط في المركز الثاني وخلفه النجم الساحلي والأفريقي في المركزين الثالث والرابع برصيد 7 نقاط ثم الصفاقسي، ويحتل اتحاد بن قردان المركز الأخير برصيد نقطتين.

وفاز الترجي على الصفاقسي في لقاء الجولة الأولى لمرحلة التتويج بنتيجة 2-1.

أسلحة الترجي

يسعى الترجي لتحقيق الفوز لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق اللقب بعد أن تعثر أقرب منافسيه الاتحاد المنستيري.

ويعول الترجي على قدرات مدربه راضي الجعايدي الذي يأمل الخروج بالفوز من أنياب الصفاقسي في عقر داره.

ويغيب عن الترجي الحارس معز بن شريفية، ويعتمد الترجي على الحارس صدقي الدبشي وأمامه رباعي خط الدفاع عبد القادر بدران وخليل شمام ورائد الفداع وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان مع ثلاثي الهجوم حمدو الهوني وكينغسلي إيدواه ومحمد علي بن حمودة.

أوراق الصفاقسي

يتطلع الصفاقسي للثأر من الترجي وتحقيق الفوز على ملعبه لإحياء آماله في التأهل للمشاركة بالبطولات القارية.

ويعاني الصفاقسي من غياب أبرز مهاجميه ،فراس شواط، بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرًا.

ويعتمد الصفاقسي على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه رباعي الدفاع محمد نصراوي وعلاء غرام وحسام دقدوق وغيث معروفي.

ويقود خط الوسط نابي كمارا وبجواره شادي الهمامي ووليد القروي وأمامه ثلاثي الهجوم أيمن حرزي وإسماعيل دياكيتي وحسين علي.

وقال وسام العابدي مدافع منتخب تونس السابق، لـ“إرم نيوز“، إن الكلاسيكو بين الصفاقسي والترجي يبقى خارج الحسابات بغض النظر عن موقف الفريقين، موضحا أن الصفاقسي لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز للاقتراب من المشاركة القارية.

وأشار إلى أن الترجي يملك خبرات مميزة وقدرات جماعية مع المدرب راضي الجعايدي مؤكداً أن الترجي لديه استقرار فني ومفاتيح لعب مؤثرة خاصة حمدو الهوني وبن رمضان.