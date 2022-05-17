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رياضة

الشرطة يهزم القوة الجوية ويتوج بلقب الدوري العراقي للمرة السادسة في تاريخه
تاريخ النشر: 17 مايو 2022 19:35 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2022 20:15 GMT

الشرطة يهزم القوة الجوية ويتوج بلقب الدوري العراقي للمرة السادسة في تاريخه

تُوج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي الممتاز، قبل نهاية الموسم بـ7 جولات كاملة، للمرة السادسة في تاريخه، إثر فوزه على القوة الجوية بنتيجة (2-0)، في المباراة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تُوج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي الممتاز، قبل نهاية الموسم بـ7 جولات كاملة، للمرة السادسة في تاريخه، إثر فوزه على القوة الجوية بنتيجة (2-0)، في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من البطولة، والتي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي.

وافتتح السوري محمود المواس التسجيل للشرطة في الدقيقة 26، وأضاف علي حصني الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى النقطة 82 من 31 مباراة، ليوسع الفارق إلى 23 نقطة مع أقرب مطارديه، نادي الطلبة، فيما بقي القوة الجوية بالترتيب الرابع برصيد 55 نقطة.

وسدد المحترف السوري محمود المواس كرة من مسافة 40 ياردة ليسكنها في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى القوة الجوية محمد كريم، معلنًا عن تسجيل واحد من أجمل أهداف الموسم حتى الآن.

وفي الشوط الثاني، مرر محمود المواس كرة رائعة لزميله علي حصني، عندما كسر دفاعات القوة الجوية واخترق من جهة اليمين، ليمرر كرة عرضية للجناح علي حصني الذي أودعها شباك ”الصقور“، مضيفًا الهدف الثاني لفريقه وسط فرحة عارمة من أنصار القيثارة.

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