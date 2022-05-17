الشرطة يهزم القوة الجوية ويتوج بلقب الدوري العراقي للمرة السادسة في تاريخه

تُوج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي الممتاز، قبل نهاية الموسم بـ7 جولات كاملة، للمرة السادسة في تاريخه، إثر فوزه على القوة الجوية بنتيجة (2-0)، في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من البطولة، والتي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي.

وافتتح السوري محمود المواس التسجيل للشرطة في الدقيقة 26، وأضاف علي حصني الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى النقطة 82 من 31 مباراة، ليوسع الفارق إلى 23 نقطة مع أقرب مطارديه، نادي الطلبة، فيما بقي القوة الجوية بالترتيب الرابع برصيد 55 نقطة.

نادي الشرطة يحرز رسمياً لقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021/ 2022 ويتوج قبل ختام المنافسات بسبع جولات جامعاً (82) نقطة من (31) مباراة مبتعداً عن اقرب ملاحقيه، نادي الطلبة، بفارق 23 نقطة. pic.twitter.com/mJeuNFC0IM — IRAQ F.A. (@IRAQFA) May 17, 2022

وسدد المحترف السوري محمود المواس كرة من مسافة 40 ياردة ليسكنها في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى القوة الجوية محمد كريم، معلنًا عن تسجيل واحد من أجمل أهداف الموسم حتى الآن.

وفي الشوط الثاني، مرر محمود المواس كرة رائعة لزميله علي حصني، عندما كسر دفاعات القوة الجوية واخترق من جهة اليمين، ليمرر كرة عرضية للجناح علي حصني الذي أودعها شباك ”الصقور“، مضيفًا الهدف الثاني لفريقه وسط فرحة عارمة من أنصار القيثارة.