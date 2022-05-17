الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشرطة والقوة الجوية في الدوري العراقي

تشهد منافسات الدوري العراقي مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين القوة الجوية وضيفه الشرطة، مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين، اليوم الثلاثاء.

وترصد ”إرم نيوز“ في السطور القادمة أبرز ملامح مواجهة القوة الجوية ضد الشرطة..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الشعب الدولي بصافرة الحكم علي صباح في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وتذاع المباراة عبر قناة العراقية الرياضية.

ترتيب الفريقين

يحتل القوة الجوية المركز الرابع برصيد ٥٥ نقطة بعدما حقق ١٦ فوزاً و٧ تعادلات وتلقى ٦ هزائم.

وسجل القوة الجوية ٤٠ هدفاً واستقبل ٢٣ هدفا بقيادة مديره الفني حكيم شاكر، ويتبقى للفريق مباراة أخرى مؤجلة بالدوري.

ويحتل الشرطة صدارة ترتيب الدوري برصيد ٧٩ نقطة بواقع ٢٥ فوزا من ٣٠ مباراة و٤ تعادلات وهزيمة واحدة.

وسجل الشرطة ٥٣ هدفاً واستقبل ١٤ هدفاً بقيادة مديره الفني المصري مؤمن سليمان.

ويعني الفوز بالنسبة للشرطة حسم لقب الدوري رسمياً لأنه سيرفع الفارق مع أقرب منافسيه الطلبة إلى ٢٣ نقطة قبل ٧ جولات من النهاية.

القوة الجوية

يتطلع القوة الجوية لتحقيق الفوز على حساب الشرطة كانتصار معنوي يصالح به جمهوره ويؤجل تتويج منافسه.

وطالب حكيم شاكر المدير الفني لفريق القوة الجوية بتأجيل المواجهة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب العاصمة بغداد وأثرها على تدريبات فريقه.

وقال حكيم شاكر في تصريحات لصفحة ناديه عبر موقع فيسبوك إن مباراة الشرطة قوية وتعد رسالة لمتابعي الكرة العراقية ويحب أن تخرج في أفضل صورة ممكنة.

واعترف شاكر بأفضلية الشرطة وتقدمه في جدول ترتيب الدوري وأنه أصبح على أعتاب التتويج مؤكداً أن فريقه سيلعب للفوز.

ويعتمد القوة الجوية على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد كريم وأمامه ويلسون أكاكبو وميثم جبار وميلير وعلي كاظم وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط إبراهيم بايش وحسين جبار وشريف عبد الكاظم وفي الهجوم حمادي أحمد وعلاء عباس.

أوراق الشرطة

يسعى نادي الشرطة لمواصلة نتائجه الطيبة وحسم ديربي بغداد بتحقيق الفوز على حساب القوة الجوية.

وفرض مؤمن سليمان مدرب الشرطة حالة من التركيز على تدريبات فريقه كما طالب لاعبيه بالفوز وحسم اللقب.

ويعتمد الشرطة على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد باسل وأمامه رباعي الدفاع فيصل جاسم وكرار عامر وعمار غالب ومصطفى محمد معن.

ويقود خط الوسط عبد المجيد أبو بكر وبجواره فهد اليوسف علي مهدي ومحمد خالد جفال وفي الهجوم محمود المواس وعلاء عبد الزهرة أو بسام شاكر.

وقال مصطفى كريم نجم منتخب العراق الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مباراة الديربي بين الشرطة والقوة الجوية ستكون مهمة وحاسمة لصراع اللقب.

وأوضح أن الشرطة سيحاول حسم الأمور مبكراً والتتويج باللقب مؤكدا أن القوة الجوية لن يكون لقمة سائغة في ظل خبرات لاعبيه ومدربه حكيم شاكر.