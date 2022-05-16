رسميا.. تأجيل نهائي كأس أمير الكويت بين السالمية وكاظمة

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، رسميا، تأجيل المباراة النهائية لكأس أمير الكويت التي كان من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وجاء قرار الاتحاد الكويتي بتأجيل المباراة، بين السالمية وكاظمة؛ بسبب الأحوال الجوية.

عاجل تأجيل المباراة النهائية

لكأس سمو الأمير بين#كاظمة 🆚 السالمية

إلى يوم الإثنين المقبل

الموافق 2022/5/23

بسبب سوء الأحوال الجوية pic.twitter.com/CyA3M7UTs1 — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) May 16, 2022

وكتب نادي السالمية عبر موقع ”تويتر“: ”رسميا، تأجيل المباراة النهائية لكأس سمو الأمير بين السالمية وكاظمة بسبب الأحوال الجوية، على أن يتم تحديد موعد المباراة إلى إشعار آخر“.

أما كاظمة فكتب عبر ”تويتر“: ”عاجل، تأجيل المباراة النهائية لكأس سمو الأمير بين كاظمة والسالمية إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 2022/5/23؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 25 أبريل الماضي وفاز السالمية على كاظمة بنتيجة 4-2. وفاز كاظمة بلقب كأس الأمير برصيد 7 ألقاب آخرها عام 2011 وحقق السالمية اللقب مرتين آخرهما عام 2001.

رسميا تأجيل المباراة النهائية

لكأس سمو الأمير بين

السالمية وكاظمة

بسبب سوء الأحوال الجوية الى على ان يتم تحديد موعد المباراة الى اشعار اخر pic.twitter.com/zBgyXly1kF — نادي السالمية (@alsalmiyaclub) May 16, 2022

مشوار الفريقين للنهائي

قطع فريق كاظمة مشوارا طويلا نحو نهائي بطولة كأس الأمير بعد أن تخطى عقبة القادسية بنتيجة 1/0 في دور الستة عشر ثم فاز على الكويت بنفس النتيجة في ربع النهائي.

وفاز كاظمة على الفحيحيل بنتيجة 3/0 في دور نصف نهائي البطولة.

وتأهل فريق السالمية بعد أن تغلب على الساحل بنتيجة 2/1 في دور الستة عشر ثم فاز على العربي بنفس النتيجة.

وتغلب السالمية على النصر في نصف نهائي البطولة بنتيجة 2/1 أيضا.