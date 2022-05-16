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رياضة

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة كاظمة ضد السالمية في نهائي كأس أمير الكويت
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 9:02 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 10:55 GMT

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة كاظمة ضد السالمية في نهائي كأس أمير الكويت

يستضيف ملعب "جابر الأحمد" الدولي المواجهة التي تجمع بين كاظمة والسالمية مساء اليوم الاثنين في نهائي بطولة كأس أمير الكويت. وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي

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المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

يستضيف ملعب ”جابر الأحمد“ الدولي المواجهة التي تجمع بين كاظمة والسالمية مساء اليوم الاثنين في نهائي بطولة كأس أمير الكويت.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة كاظمة والسالمية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت الكويت على ملعب ”جابر الأحمد“.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق شبيب الحبسي، وقناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق عبدالعزيز الزيد.

مشوار الفريقين

قطع فريق كاظمة مشواراً طويلاً نحو نهائي بطولة كأس الأمير بعد أن تخطى عقبة القادسية بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر ثم فاز على الكويت بنفس النتيجة في ربع النهائي.

وفاز كاظمة على الفحيحيل بنتيجة 3-0 في دور الأربعة للبطولة.

وتأهل فريق السالمية بعد أن تغلب على الساحل بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر ثم فاز على العربي بنفس النتيجة.

وتغلب السالمية على النصر في نصف نهائي البطولة بنتيجة 2-1 أيضاً.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 25 أبريل الماضي وفاز السالمية على كاظمة بنتيجة 4-2.

وفاز كاظمة بلقب كأس الأمير برصيد 7 ألقاب آخرها عام 2011 وحقق السالمية اللقب مرتين آخرها عام 2001.

أسلحة كاظمة

يسعى كاظمة بقيادة مدربه الصربي زيلكو ماركوف لتحقيق لقب الكأس بعدما قدم موسماً جيداً ونافس على لقب الدوري بخلاف إقصائه الكويت وقبله القادسية من كأس الأمير.

ويغيب عن صفوف كاظمة اللاعب رضا هاني، بينما يعتمد ماركوف على تشكيلته المعتادة التي تضم حارس المرمى حسين كنكوني وأمامه رباعي الدفاع علي عتيق وعماد الدين عزي وميشيل ميلاد وحمد الحربي.

ويقود خط الوسط عبد الله الفهد وناصر فرج وأحمد عرسان ويوسف صيصا وناصر فالح، بينما يقود الهجوم شبيب الخالدي.

أوراق السالمية

يأمل السالمية أيضاً التتويج بهذا اللقب الغائب منذ 21 عاماً كاملة بعدما قطع مشواراً مميزاً نحو اللقاء النهائي.

ويراهن السالمية على خبرة مدربه محمد إبراهيم الذي يسعى لقيادة الفريق لحصد البطولة أمام كاظمة.

ويقود تشكيلة السالمية الحارس نواف المنصور وأمامه رباعي خط الدفاع أليكس ليما وسانج بيير ميندي وبدر جمال وحمد القلاف.

ويقود خط الوسط فواز العتيتي وبجواره محمد الهويدي ومهدي دشتي أو فهد الرشيدي ومبارك الفنيني مع ثنائي الهجوم نايف زويد وجمعة سعيد .

وقال عماد سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الجهراء الكويتي، إن أجواء اللقاءات النهائية تتسم دائماً بالندية حتى لو كانت هناك فوارق فنية بين الفريقين مؤكداً أن الحظوظ متساوية بين السالمية وكاظمة.

وأوضح أن كاظمة فريق منظم ولديه مدرب أجنبي وهو ماركوف، ونافس بقوة على لقب الدوري، كما أن لديه أحد نجوم الدوري الكويتي هذا الموسم وهو شبيب الخالدي بخلاف خبرات بعض لاعبيه.

وأشار إلى أن السالمية يعول على خبرة مدربه محمد إبراهيم وهو صاحب تجارب عديدة في الكرة الكويتية ويكافح لتحقيق نتيجة مميزة وحصد الفوز واقتناص اللقب.

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