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رياضة

المريخ يتعادل سلبيا مع الهلال في قمة مباريات الدوري السوداني
تاريخ النشر: 14 مايو 2022 19:33 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2022 20:00 GMT

المريخ يتعادل سلبيا مع الهلال في قمة مباريات الدوري السوداني

انتهت قمة مباريات الدوري السوداني بين المريخ والهلال بالتعادل السلبي في إطار منافسات الدوري الممتاز في ملعب قلعة شيكان بالأبيض. ووصل المريخ بهذا التعادل إلى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتهت قمة مباريات الدوري السوداني بين المريخ والهلال بالتعادل السلبي في إطار منافسات الدوري الممتاز في ملعب قلعة شيكان بالأبيض.

ووصل المريخ بهذا التعادل إلى النقطة 37 في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع الهلال رصيده إلى النقطة 36 خلف المريخ مباشرة، وللهلال مباراة قد تعاد مع أهلي الخرطوم.

وبهذه المواجهة أسدل الستار على الجولة الأولى للدوري الممتاز مع تبقي مباراة واحدة هي مباراة الهلال والأهلي الخرطوم.

وقدم الهلال طعنا ضد نتيجة مباراة أهلي الخرطوم التي انتهت بالتعادل دون أهداف في الجولة الثامنة يوم 4 مارس الماضي بداعي عدم صحة مشاركة حارس الأهلي أحمد عبد العظيم.

وقررت لجنة المسابقات إعادة هذه المباراة ولكن أهلي الخرطوم تقدم بالاستئناف ومازالت هناك مشاورات بشأن هذه المباراة ولم يصدر قرار نهائي ليبقى مصير اللقاء معلقا.

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