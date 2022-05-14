المريخ يتعادل سلبيا مع الهلال في قمة مباريات الدوري السوداني

انتهت قمة مباريات الدوري السوداني بين المريخ والهلال بالتعادل السلبي في إطار منافسات الدوري الممتاز في ملعب قلعة شيكان بالأبيض.

ووصل المريخ بهذا التعادل إلى النقطة 37 في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع الهلال رصيده إلى النقطة 36 خلف المريخ مباشرة، وللهلال مباراة قد تعاد مع أهلي الخرطوم.

وبهذه المواجهة أسدل الستار على الجولة الأولى للدوري الممتاز مع تبقي مباراة واحدة هي مباراة الهلال والأهلي الخرطوم.

وقدم الهلال طعنا ضد نتيجة مباراة أهلي الخرطوم التي انتهت بالتعادل دون أهداف في الجولة الثامنة يوم 4 مارس الماضي بداعي عدم صحة مشاركة حارس الأهلي أحمد عبد العظيم.

وقررت لجنة المسابقات إعادة هذه المباراة ولكن أهلي الخرطوم تقدم بالاستئناف ومازالت هناك مشاورات بشأن هذه المباراة ولم يصدر قرار نهائي ليبقى مصير اللقاء معلقا.