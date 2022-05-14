ترتيب الدوري الأردني.. الرمثا يتعادل مع الوحدات في قمة مثيرة

تعادل الرمثا مع نظيره الوحدات بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ستاد الحسن بإربد ضمن الجولة السادسة للدوري الأردني.

تقدم نادي الرمثا بالهدف الأول في الدقيقة 19 بعد هجمة مرتدة، لتنتهي بتسديدة بباطن القدم اليمنى من اللاعب عبد الرحمن أبو الكاس استقرت على يمين حارس المرمى عبد الله الفاخوري.

ولكن نجح الوحدات في تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 34 برأسية رائعة من خالد عصام بعد تلقيه عرضية متقنة من شلباية.

ووصل الرمثا بهذا التعادل للنقطة السابعة في المركز الخامس، في حين وصل الوحدات للنقطة السابعة في المركز الرابع.

وفاز الرمثا في لقاءي الدوري بالموسم الماضي على حساب الوحدات بنتيجة 2/1 و3/2.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، إذ تعرض لاعب الوحدات منذر أبو عمارة للسقوط على حدود منطقة الجزاء، فأطلق حكم المباراة صافرته معلناً عن وجود خطأ دون أن يعلن عن القرار، ضربة جزاء أو ضربة حرة مباشرة.

وانتظر حكم اللقاء لنحو دقيقتين، دون معرفة إذا كانت المخالفة حدثت داخل منطقة الجزاء أو خارجها، قبل أن يوجه البطاقة الصفراء لمدافع الرمثا ويحتسب ضربة حرة مباشرة للوحدات على الخط الجانبي لمنطقة الجزاء.

وكان لاعبو الوحدات طالبوا حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء، قبل أن يحسم قراره باحتساب ضربة حرة مباشرة.