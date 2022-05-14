الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد المريخ في الدوري السوداني

يتابع عشاق كرة القدم السودانية مساء اليوم السبت مواجهة القمة التي تجمع بين الهلال والمريخ ببطولة الدوري.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في السطور القادمة أبرز ملامح مواجهة القمة بين الهلال والمريخ.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت الخرطوم على ملعب (قلعة شيكان) الدولي في ولاية الأبيض.

ويلتقي الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر الدوري السوداني بسبب ارتباطات الفريقين القارية.

وتقام مباراة ديربي النيلين لأول مرة في ولاية الأبيض.. وتنقل المباراة عبر قناة النيلين الرياضية السودانية.

🎥 ملخص المباراة: الهلال يقتنص فوز ثمين على حساب المريخ بهدف لياسر الطيب في الدقائق الأخيرة من المباراة. ✅#TotalEnergiesCAFCL | #HSCMSC | @AlHilalSC_ | @Almerrikh08 | @Football2Gether pic.twitter.com/jSZ53TjttZ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2022

ترتيب الفريقين

يتصدر المريخ جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 36 نقطة بعدما حقق 11 فوزا وتعادل 3 مرات ولم يعرف طعم الخسارة.

وسجل المريخ 29 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم وتلقى 6 أهداف وهو أيضا صاحب أقوى دفاع.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة أيضا بعدما حقق 11 فوزاً و3 تعادلات دون خسارة.

وقدم الهلال طعنا ضد نتيجة مباراة أهلي الخرطوم التي انتهت بالتعادل دون أهداف في الجولة الثامنة يوم 4 مارس الماضي بداعي عدم صحة مشاركة حارس الأهلي أحمد عبد العظيم.

وقررت لجنة المسابقات إعادة هذه المباراة ولكن أهلي الخرطوم تقدم بالاستئناف وما زالت هناك مشاورات بشأن هذه المباراة ولم يصدر قرار نهائي ليبقى مصير اللقاء معلقاً.

وفي حالة إعادة المباراة يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 35 نقطة ولكن من 13 مباراة.

وتبقى مواجهة الليلة الأولى بعد منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث تبادل الفريقان الفوز فتغلب المريخ بالعاصمة المصرية القاهرة بنتيجة 2/1 وفاز الهلال في ملعبه بمدينة أم درمان بنتيجة 1/0.

أسلحة الهلال

يطمع الهلال في حصد الفوز بلقاء الديربي لاعتلاء الصدارة مع نهاية الدور الأول بغض النظر عن نتيجة المباراة المعلقة ضد أهلي الخرطوم.

وقال البرتغالي جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مواجهة المريخ دائماً مهمة وصعبة ولها أجواء خاصة وجماهيرية مطالبا المشجعين بالاستمتاع باللقاء وعدم التعصب.

وأشار إلى أنه اعتمد في الفترة الأخيرة على سياسة المداورة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين والتغلب على ضغط اللقاءات موضحاً أنه لا يعلق على أداء التحكيم ولا يريد الضغط على الحكام.

ويغيب الثنائي مبارك عبدالله وجمعة قلق بسبب الإصابة بخلاف احتمالية استبعاد الإيفواري محمد واتارا لقاعدة إشراك 3 لاعبين أجانب فقط في اللقاء.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى علي أبوعشرين وأمامه رباعي الدفاع محمد إرنق والكاميروني سالمون بانغا أو الإيفواري محمد واتارا وصلاح الدين عادل وفارس عبدالله.

ويقود خط الوسط والي الدين خضر وبجواره المالاوي جيرالد فيري والنيجيري عبدول أجاجون وفي الهجوم محمد عبدالرحمن ”الغربال“ وياسر مزمل ووليد الشعلة.

أوراق المريخ

يطمع المريخ في حسم لقاء الديربي من أنياب الهلال وتعزيز صدارته للدوري.

وأكد إبراهيم حسن (ابراهومة) المدير الفني للمريخ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الديربي يقام في بلد ينتمي إليه وهو ولاية شمال كردفان التي يبقى أحد أبنائها ويفخر بذلك وله تاريخ كبير هناك.

وأشار إلى أن المريخ يعاني بعض الغيابات ولكنه فريق كبير ويستطيع خوض اللقاء بكل قوة بلاعبيه الأكفاء مؤكداً أن المريخ بمن حضر.

ويفتقد المريخ خدمات لاعبه النيجيري توني إيدجوماريجوي بجانب لاعب الوسط محمد الرشيد وتحيط الشكوك أيضا بجاهزية اللاعب السماني الصاوي.

ويعتمد المريخ على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى محمد مصطفى، وأمامه رباعي الدفاع الكاميروني توماس باواك وضياء محجوب وبخيت خميس وأحمد طبنجة.

ويقود خط الوسط عمار طيفور وإبراهيم كولينا وعلى الأطراف رمضان عجب ومحمد التكت مع ثنائي الهجوم الجزولي نوح وموسى حسين.

وقال السوداني عبدالمنعم شطة مدير الإدارة الفنية السابق للاتحاد الأفريقي ”كاف“ لشبكة ”إرم نيوز“ إن قمة الهلال والمريخ دائما لها أجواء مثيرة وحافلة بالجماهيرية والندية.

وأشار إلى أن الهلال يبدو أكثر اكتمالا للصفوف ولكن ذلك لا يقلل من فرص المريخ لأن مثل هذه اللقاءات لها حسابات خاصة ودائماً ترتبط بجاهزية اللاعبين في يوم المباراة.

وتوقع شطة تألق الغربال مهاجم الهلال والجزولي نوح مهاجم المريخ مؤكدا أن هذا الثنائي يمتلك سرعات وقدرات مميزة هجومياً.