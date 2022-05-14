الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرمثا ضد الوحدات في الدوري الأردني

يشهد الدوري الأردني لكرة القدم، اليوم السبت، مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين الرمثا حامل اللقب وضيفه الوحدات على ملعب الحسن في قمة مباريات الجولة السادسة.

وانطلقت الجولة السادسة للدوري الأردني أمس الأول الخميس بفوز سحاب على السلط بنتيجة 1/0، ثم تفوق الفيصلي على الجزيرة بنفس النتيجة أمس الجمعة، بخلاف فوز الحسين إربد على الصريح بنتيجة 2/0.

⚽ مباراة اليوم

الوحدات ✖ الرمثا

🕖 الساعة الـ 8:00

🏟 ستاد الحسن "إربد"#الوحدات #المركز_الإعلامي pic.twitter.com/ae8mAccIgJ — AL WEHDAT SC (@sc_wehdat) May 14, 2022

وتقام اليوم السبت مواجهة أخرى تجمع بين مغير السرحان وضيفه شباب الأردن، بينما يسدل الستار على الجولة غدا الأحد بلقاء معان وضيفه شباب العقبة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الرمثا ضد الوحدات ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت الأردن على ملعب الحسن.

وتنقل المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية، الناقل التلفزيوني للدوري الأردني.

الاتحاد الأردني يوقع عقوبات قاسية على ناديي الوحدات والرمثا https://t.co/ZoKxWfku8J pic.twitter.com/eS1GL7EsiK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل الرمثا حامل اللقب المركز السابع برصيد 6 نقاط فقط بعد أن حقق فوزين فقط من 5 مباريات وتلقى 3 خسائر في بداية مهزوزة لحملة الفريق للحفاظ على اللقب.

وسجل الرمثا 7 أهداف وتلقى مثلها في المباريات الخمس الماضية.

ويحتل الوحدات المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا ولكن من لقاءين فقط حقق خلالهما الفوز وله 3 مؤجلات بسبب مشاركته الآسيوية.

وسجل الوحدات 5 أهداف في مباراتين وتلقى هدفا واحدا.

ويتصدر ترتيب الدوري الأردني فريق الحسين إربد برصيد 14 نقطة من 6 لقاءات وخلفه الفيصلي برصيد 12 نقطة ثم فريق سحاب الذي جمع 9 نقاط.

وفاز الرمثا في لقاءي الدوري بالموسم الماضي على حساب الوحدات بنتيجة 2/1 و3/2.

انتفاضة الرمثا

يبحث الرمثا عن الانتفاضة في مباراة الوحدات وحصد الفوز ليكون بداية انطلاقة الفريق مجدداً في الدوري.

وقدم الرمثا بداية هزيلة للموسم الحالي كلفته الاستغناء عن المدير الفني مراد الحوراني ثم المدرب وليد فطافطة.

وقررت إدارة الرمثا الاستعانة بخدمات المدرب المؤقت إبراهيم السقار لقيادة الفريق في لقاء الوحدات ولحين حسم إمكانية استمراره مع الفريق من عدمه.

ومن المرجح أن يبدأ الرمثا لقاء الليلة بتشكيل يضم حمزة الحفناوي لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع باكاري كوليبالي وهادي الحوراني ويوسف أبوالجزر وبشار ذيابات.

ويقود خط الوسط عبدالرحمن أبوالكأس وبجواره عامر أبوهضيب وهاشم الخالدي وحسان زحراوي، وفي الهجوم المخضرم حمزة الدردور وعلي العزايزة.

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الوحدات.. والعلامة الكاملة

يتطلع الوحدات لتحقيق العلامة الكاملة وحصد الفوز الثالث على التوالي بقيادة مديره الفني رائد عساف الذي تجاوز آثار الخروج من دوري أبطال آسيا.

وخاض الفريق معسكرا في مدينة إربد وفرض حالة من التركيز لتحقيق الفوز على الرمثا.

ومن المنتظر أن يعتمد الوحدات على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالله الفاخوري، وأمامه رباعي خط الدفاع فراس شلباية وطارق خطاب ومهند خيرالله ومحمد أبوحشيش.

ويقود خط الوسط كلارنس بيتانج وبجواره أحمد سمير وعلى الأطراف خالد عصام وأحمد سريوة، بينما يقود الهجوم أنس العوضات ومحمد أنس.

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأردني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الرمثا لم يقدم البداية المنتظرة في الموسم الحالي ولكن تعيين مدرب جديد للفريق قبل لقاء الوحدات سيعطي اللاعبين الدوافع لتقديم صورة مغايرة.

وأوضح أن الرمثا سيظهر بمستوى مختلف خاصة أن المباراة ستقام على ملعبه ووسط جماهيره مؤكداً أن الوحدات لديه العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيقاتل لاستغلال ظروف الرمثا وحصد الفوز.