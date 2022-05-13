الفيفا يوجه رسالة إلى قطر بشأن المثليين: فنادق كأس العالم يجب أن ترحب بالضيوف "بطريقة غير تمييزية"

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، إن الفنادق المدرجة على القائمة الرسمية لأماكن الإقامة الموصي بها لكأس العالم 2022 في قطر مطالبة بالترحيب بالضيوف ”بطريقة غير تمييزية“ أو مواجهة إنهاء العقود.

وأظهر استطلاع لوسائل إعلام إسكندنافية أن 3 من 69 فندقًا ضمن قائمة الفيفا الرسمية للإقامة الموصي بها ستمنع دخول الأزواج من نفس الجنس.

وقال 20 فندقًا آخر إنها ستستوعبهم طالما أنهم لم يظهروا علنًا أنهم من المثليين في حين أن 33 فندقًا ليس لديهم مشاكل في استضافة الأزواج من نفس الجنس.

ويحظر القانون في قطر المثلية الجنسية، وستستضيف البلاد كأس العالم، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي بيان لـ“رويترز“ قال الفيفا إنه منذ علمه بالتقرير، فإنه على اتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم 2022، وسيعمل على ضمان أن الفنادق المذكورة قد أُبلغت مرة أخرى بشروطنا الصارمة فيما يتعلق بالترحيب بالضيوف بطريقة غير تمييزية“.

وأضاف: ”سيتم إنهاء عقود الفنادق وأي مقدم خدمة آخر مرتبط بكأس العالم لكرة القدم لا يلتزم بالمعايير العالية التي وضعها المنظمون، وعلاوة على ذلك، سيستمر تعزيز المتطلبات المذكورة في جلسات رفع الوعي، ومن ثم مراقبتها وتقييمها من خلال عمليات التدقيق والتفتيش على الفنادق المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم.

”قطر تدرك تمامًا مسؤوليتها في الالتزام بتوقعات ومتطلبات الفيفا بشأن حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وتلتزم بضمان أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بالبطولة في بيئة آمنة ومرحبة، لبناء جسور التفاهم الثقافي، وخلق تجربة شاملة لجميع المشاركين والحضور والمجتمعات المحلية، بما في ذلك مجتمع المثليين“.

وقالت اللجنة العليا، يوم الخميس، إن قطر ”دولة محافظة“ لكنها ”ملتزمة بتقديم تجربة شاملة لكأس العالم تكون مرحبة وآمنة ومتاحة للجميع“.