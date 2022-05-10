السيب يتعادل مع المصنعة ويتوج بطلًا للدوري العُماني للمرة الثانية في تاريخه

تُوج فريق السيب، بطلًا للدوري العُماني الممتاز لكرة القدم، رسميًا، اليوم الثلاثاء، بعدما تعادل سلبيًا مع المصنعة، في الجولة الـ25 من المسابقة، لتكون مباراته المقبلة أمام ظفار مجرد تحصيل حاصل.

وشهدت الجولة الـ25 تعادل السيب مع المصنعة، والنهضة مع الرستاق، وبهلاء مع مسقط، ونزوى مع الاتحاد، فيما تفوق صحم على السويق، وصحار على نادي عُمان، والنصر على ظفار.

وأضاف السيب اللقب الثاني له على مستوى المسابقة بعد لقب موسم 2019/2020، كما أنه اللقب الثاني هذا الموسم بعد التتويج بلقب كأس جلالة السلطان لكرة القدم.

وأنهى السيب الجولة الـ25 وهو في المركز الأول برصيد 54 نقطة، مستفيدًا من تعادل النهضة الذي يمتلك 50 نقطة مع الرستاق، ليحسم اللقب قبل جولة واحدة من النهاية.

وفي مباريات أخرى، تعادل النهضة مع ضيفه الرستاق بهدف لمثله.

وأحرز اللاعب ريكاردو الهدف الأول للنهضة، وسجل أحمد العدوي هدف التعادل للرستاق في الشوط الثاني.

وانتهت أحلام النهضة في التتويج بالبطولة عقب تخلفه عن السيب بـ4 نقاط قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، ورفع الرستاق رصيده إلى النقطة 35 في المركز السابع.

بينما حسم التعادل المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة على الهبوط، وهي نزوي مع الاتحاد 2-2، وبهلاء مع مسقط دون أهداف، كما حقق صحم فوزًا أعاد به آماله في البقاء وذلك على حساب السويق بهدف نظيف.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ويتواجد بهلاء في المركز الحادي عشر برصيد 21 بالشراكة مع مسقط صاحب المركز الثاني عشر، فيما يحتل نزوي المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، ويتذيل صحم الترتيب برصيد 19 نقطة.