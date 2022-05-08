الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي طرابلس ضد أورلاندو في الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف أهلي طرابلس الليبي، مساء اليوم الأحد، منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل أيضا نهضة بركان المغربي ضيفا على مازيمبي الكونغولي في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم الأحد.

وترصد ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة أهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”شهداء بنينا“ بمدينة بنغازي في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بصافرة الحكم المغربي رضوان جيد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد بركات.

مشوار الفريقين

قطع أهلي طرابلس مشوارا طويلا نحو نصف النهائي بعدما فاز على حي الوادي نيالا السوداني بنتيجة 4-0 في الدور التمهيدي بمباراة فاصلة بعد إلغاء لقاء الذهاب بالسودان.

وخسر أهلي طرابلس أمام بيشارا يونايتد التنزاني بنتيجة 0-2 في ذهاب دور الـ32 ثم فاز اعتباريا بنتيجة 3-0 لعدم حضور الفريق التنزاني لخوض لقاء الإياب.

وفي دور الـ32 الإضافي، تبادل أهلي طرابلس الفوز على الملعب المالي بنتيجة 1-0 ولكن الفريق الليبي صعد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

واحتل أهلي طرابلس صدارة مجموعته على حساب بيراميدز المصري ثم تفوق على الاتحاد الليبي في دور الثمانية بالتعادل دون أهداف ذهابا والفوز بنتيجة 1-0 إيابا.

في المقابل، تأهل أورلاندو بعدما تخطى عقبة ديابل نوار الكونغولي في دور الـ32 بالفوز بنتيجة 1-0 بعد التعادل ذهابا دون أهداف ثم فاز على أويلرز الليبيري بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب لدور الـ32 الإضافي وألغيت مباراة الإياب.

وتصدر أورلاندو المجموعة الثانية ثم فاز على سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0 وخسر بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي ولكنه صعد بركلات الترجيح.

ولم يسبق أن تقابل أورلاندو بيراتس منافسه أهلي طرابلس من قبل في أي مباراة رسمية.

مواجهة أهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية تنطلق اليوم! 🙌 الإثارة مضمونة. 🔥#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/somBQNZFfI — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 8, 2022

أهلي طرابلس.. وحلم النهائي

يسعى أهلي طرابلس لتحقيق حلم التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه خاصة أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ الحضور الجماهيري سوى بعدد محدود في مباراة أهلي طرابلس ضد أورلاندو.

وقال التونسي فتحي الجبال، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيواجه منافسا على مستوى مميز فرديا وجماعيا، موضحا أن مباراة الذهاب ما هي إلا شوط أول ومن المهم استغلال اللعب في ليبيا قبل السفر لجنوب أفريقيا.

وأضاف ”قادرون على فرض أسلوبنا ونملك اللاعبين الذين يصنعون الفارق ونسعى لاستكمال مشوارنا نحو نهائي الكونفدرالية“.

ويعتمد أهلي طرابلس على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد نشنوش وأمامه رباعي الدفاع أحمد التربي ووسام بوسنينة ومؤيد جدور ومحمود عكاشة.

ويقود خط الوسط بدر حسن وبجواره أيوب عياد ومحمد الفقيه مع ثلاثي الهجوم أنيس سلتو ومحمد المنير ومحمد أبوزريق أو معتز المهدي.

أورلاندو.. ومواصلة المغامرة

يأمل أورلاندو بيراتس مواصلة مغامرته في كأس الكونفدرالية ومحاولة البحث عن استكمال مشوار الفريق وقطع خطوة نحو النهائي بتحقيق نتيجة إيجابية في ليبيا.

ويقود أورلاندو مدربه ماندلا نكيكازي، الذي يراهن على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ريتشارد أفوري وأمامه رباعي الدفاع أوليسا نداه ونيتسكيلولو نيايوزا وبانديلي شاندو وإنوسينت مايلا.

ويقود خط الوسط أبيل ماباسو وبجواره فورتون ماكارينغي ويمينا تيمبونكوسي لورش ويسارا ديون هوتو وفي الهجوم كوامي بيبراه وتيرينسي دزفوكامنغا.

وقال أحمد المصلي، نجم المنتخب الليبي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة على أهلي طرابلس في ظل خبرات وقدرات لاعبي أورلاندو.

وأوضح أن أورلاندو فريق مميز وسريع ويلعب كرة هجومية، مؤكدا أن الأهلي لديه تنظيم تكتيكي مميز مع مدربه فتحي الجبال، بجانب بعض الخبرات المتمثلة في الفقيه وسلتو ومعتز المهدي.