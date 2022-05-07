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رياضة

وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 19:24 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 19:40 GMT

وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق. وكتب الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه في موقع "تويتر": "بقلوب مطمئنة بقضاء الله

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق.

وكتب الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم عادل الملا، لاعب منتخبنا السابق، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية“.

وأضاف: ”ويتقدم الاتحاد القطري إلى أهله وذويه ببالغ التعازي، سائلين المولى
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وعادل الملا مواليد 1970، وسبق أن لعب لأندية العربي والخور والريان في قطر.

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