أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم وفاة عادل الملا لاعب المنتخب القطري السابق.

وكتب الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم عادل الملا، لاعب منتخبنا السابق، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية“.

بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره

ينعي الاتحاد القطري لكرة القدم

عادل الملا

للاعب منتخبنا السابق

الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية

ويتقدم الى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى

عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان

أنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ZRhVo4o1u3 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 7, 2022

وأضاف: ”ويتقدم الاتحاد القطري إلى أهله وذويه ببالغ التعازي، سائلين المولى

عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وعادل الملا مواليد 1970، وسبق أن لعب لأندية العربي والخور والريان في قطر.