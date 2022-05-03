اتحاد الكرة الجزائري يدين الهجوم على جمال بلماضي في الصحف الكاميرونية

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا يدين فيه بعض الأصوات الهجومية التي خرجت من جانب الكاميرون ضد المدير الفني جمال بلماضي.

وقال الاتحاد الجزائري في بيانه: ”ندين هذا الانزلاق الإعلامي اللا أخلاقي، والتهكم على المدير الفني جمال بلماضي، والادعاء المغرض الذي يمس شخصه وكذلك الاتحاد“.

وأضاف البيان: ”أتمنى من الإخوة في الاتحاد الكاميروني ومن المسؤولين أن يدينوا مثل هذه التصرفات بأي شكل كان، ونتمنى تدخل العقلاء في البلدين ومن كل دول القارة؛ لتهدئة الأمور وإرجاعها إلى نصابها، ودعوة الجميع إلى الانتباه، بأننا ننتمي كلنا لمجال واحد، ويتحتم علينا العمل والتعاون سويا كما في الأمس اليوم ودائما، شعوبنا ستلتقي ونوادينا أيضا ومنتخباتنا، ونتمنى أن تكون اللقاءات أخوية ودية وفي إطار الروح الرياضية“.

•الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين الانزلاق اللاأخلاقي للإعلام الكاميروني pic.twitter.com/zHxcjvCctA — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) May 3, 2022

وكان موقع ”actucameroun“ الكاميروني قد وصف جمال بلماضي بـ“الإرهابي“، في مقال له، كما اتهم الفيفا والجزائر بمحاولة تدمير الكرة الأفريقية.

ونشر الموقع مقال رأي لصحفي كاميروني يدعى سيسموندي بارليف بيدجوكا، مدير إذاعة “سيس إف أم”، قال فيه إن “فيفا” تستخدم الإرهابي بلماضي لضرب أفريقيا، كما أنه يحظى بحماية إنفانتينو رئيس الفيفا، باعتبار أنه من الجنس “الأبيض”، وإن إنفانتينو “يحمي إخوانه الجزائريين”، لهذا لم يعاقب بلماضي على التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بخصوص الحكم الغامبي بكاري غاساما.

وكانت الجزائر على أعتاب الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 قبل أن تستقبل هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، لتخسر 2-1 على أرضها في 29 مارس الماضي أمام الكاميرون، التي انتزعت بطاقة الظهور في قطر بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وأعلن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، تقديم شكوى في لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي (فيفا) بشأن تصريحات بلماضي عن بكاري غاساما، حكم مباراة الإياب، والتي اعتبرها مسيئة للحكم.

ورد الاتحاد الجزائري، في بيان بتوقيع رئيسه شرف الدين عمارة، قائلا: ”لا الاتحاد الجزائري ولا المدرب الوطني جمال بلماضي ذكرا أو اتهما الاتحاد الكاميروني لكرة القدم“. ”بلماضي تحدث في الحوار الذي أجراه عن بعض الحكام الذين يؤثرون سلبيا على مجريات اللقاءات، ومنهم الحكم الذي أدار مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون“.

وكان الاتحاد الجزائري تقدم بشكوى إلى الفيفا بشأن ما سماه ”التحكيم الفاضح“، بعد قرارات ”مجحفة“ من الحكم الغامبي غاساما في مباراة الإياب.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الجزائري استخدم حقه الشرعي في الدفاع عن مصالحه.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أعلنت قرارها بعدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

واكتفى الاتحاد بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف فرانك سويسري؛ بسبب استخدام ألعاب نارية خلال المباراة مع الجزائر، التي انتهت بهدفين لهدف لصالح الكاميرون.