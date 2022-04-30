إدارة الكويت توقف حارس الفريق حميد القلاف بعد الإشارة بحذائه للجماهير (فيديو)

اتخذ مجلس إدارة نادي الكويت قرارا بإيقاف حارس الفريق الأول لكرة القدم، حميد القلاف، بعد الإشارة بحذائه للجماهير التي انتقدته لتسببه في الخسارة أمام كاظمة بدور الثمانية لبطولة كأس الأمير.

وقال النادي في بيان رسمي أصدره عبر حسابه على تويتر، يوم السبت، إنه قرر إيقاف الحارس حتى إشعار آخر بسبب ما بدر منه تجاه الجمهور.

وتأهل كاظمة إلى الدور نصف النهائي لكأس أمير الكويت، بفوزه على الكويت بهدف من دون رد.

ويواجه كاظمة في الدور نصف النهائي الفحيحيل الذي فاز أمس على اليرموك 2-1.

وبينما كان ينتظر الجميع اللجوء لوقت إضافي، فمن هجمة منظمة لكاظمة سعى علي حسين إلى إبعاد الكرة لكنها ذهبت للحارس حميد القلاف، الذي ارتكب خطأ جسيما بعدم الإمساك بالكرة، ليسيطر عليها الأردني أحمد عرسان الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك محرزا هدف الفوز لكاظمة، والعبور إلى الدور نصف النهائي.

وعقب المباراة وجهت الجماهير جام غضبها تجاه الحارس الذي رفع حذاءه في وجه الجماهير، لتقرر الإدارة بدورها إيقافه.