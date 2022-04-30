تأخير انطلاق مباراة العربي ضد السالمية لعدم وجود سيارة إسعاف في الملعب

رفض الحكم الذي يدير مباراة العربي ضد السالمية في ربع نهائي كأس أمير الكويت انطلاقها في الموعد المحدد بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في الملعب.

وانطلقت المباراة بالفعل بعد توقفها لمدة 35 دقيقة بعد وصول سيارة الإسعاف للملعب.

ويعد العربي والسالمية من المرشحين للقب، وتواجها بأكثر من مباراة مثيرة هذا الموسم.

والتقى الفريقان ضمن مسابقة الدوري مرتين، فتعادلا ذهاباً 2-2، قبل أن يفوز ”السماوي“ في الإياب 3-2، كما التقى الجانبان في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد وحسم ”الأخضر“ المباراة بهدفين دون مقابل في طريقه لإحراز اللقب.

وتنص المادة رقم 6 من قواعد السلامة والأمان في ملعب أي مباراة رسمية تابعة لاتحاد كرة يتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، على عدة اشتراطات يجب الالتزام بها، بخصوص أمن وسلامة الملعب عند استضافة أي حدث رسمي منها ما ورد في البند رقم 3 الذي شدد على ضرورة التوصل لاتفاق بين السلطات المحلية على خطة التأمين.

البند رقم 3 من المادة 6 أشار إلى أن مزيد من التفاصيل ستكون في المادة رقم 10 بالقواعد ذاتها وبالانتقال للمادة 10 تجد أن البند الثاني منها ينص على: ”لا بد أن يكون هناك تشاور بين أمن الاستاد وشرطة الإطفاء وخدمات الإسعاف والسلطات الصحية المحلية والحكومية، للاتفاق على خطة عمل لجميع حالات الطواريء المحتملة“.

تأخير مباراة العربي والسالميه في دور الثمانيه في كأس الأمير بسبب عدم وجود سيارة إسعاف لاتعليق طبعاً !!!!!!!!!!!! والله عيب 😡 pic.twitter.com/AfLcCIOQI6 — محمد بوقريص (@MohQ8tv) April 30, 2022

يذكر أن فريق الكويت توج مؤخرا بلقب النسخة 60 من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم قبل جولة من النهاية.

واستعاد الكويت، بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، الدرع التي فقدها لمصلحة العربي في الموسم الماضي بعدما احتكره أربعة مواسم متتالية، وعادل الرقم القياسي الذي بات يتشارك فيه مع القادسية والعربي بـ17 لقباً لكل منها.

وكتب معلول في حسابه على فيسبوك: وُفِّقنا في مهمتنا، وتأكد رسميا أننا أبطال الكويت في الجولة قبل الأخيرة.. شكرا لجماهيرنا العزيزة، للاعبين، الإطار الفني والبدني والطبي والإداري.

وفاز الكويت الثلاثاء الماضي على الشباب بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 39 نقطة وبات يبتعد بـ4 نقاط عن كاظمة مع تبقي مباراة واحدة لكل منهما أمام العربي والسالمية على التوالي، وبالتالي لا إمكانية للحاق به.