زوجة أدميلسون نجم الدحيل تكشف عن قطع إجازتهما لطلب أمير قطر مقابلة اللاعب

أعربت زوجة البلجيكي إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري عن ضيقها بسبب قطع إجازتهما التي كانا يقضيانها في المالديف؛ بسبب رغبة تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مقابلة اللاعب.

ونشرت زوجة اللاعب صورة لها عبر حسابها على ”تويتر“ ووضعت عليها فلترا ليبدو وجهها منتفخا، وعلقت: ”وجهي عندما قطعنا الإجازة لأن أمير قطر يريد رؤية أدميلسون“.

وانتشرت تقارير تؤكد أن قطر تقترب من تجنيس إدميلسون للمشاركة مع العنابي في بطولة كأس العالم 2022، التي تقام على أراضيها نهاية العام الجاري.

🚨🚨🚨- زوجة ادميلسون لاعب الدحيل IG : وجهي عندما قطعنا الإجازة لأن أمير قطر يريد رؤية ادميلسون. pic.twitter.com/P7gIpLXpz2 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) April 30, 2022

جاء منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره صاحب الأرض والجمهور، وأوقعته القرعة مع منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.

سيستهل المنتخب القطري المونديال بمواجهة صعبة ضد الإكوادور، ثم سيكون على موعد مع بطل أفريقيا، وفي ختام دور المجموعات سيواجه هولندا.

وسيكون موعد انطلاق كأس العالم 2022 يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022.

أما موعد نهائي كأس العالم 2022 فهو 18 ديسمبر 2022، وسيقام على ستاد لوسيل.

ولعب أدميلسون جونيور دورا مهما في النتائج المميزة التي حققها الدحيل في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، عندما تألق المحترف البلجيكي بشكل لافت مع فريقه وقاده لتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة.

ويتصدر لاعب نادي الدحيل القطري البرازيلي ترتيب قائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2022، بعد ختام مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة.

وسجل نجم الدحيل القطري 8 أهداف قاد بها فريقه للتأهل للدور المقبل، بفارق هدفين عن اللاعب البرازيلي بيرغسون دا سيلفا لاعب فريق جوهور دارول الماليزي، الذي سجل 6 أهداف ويحتل فريقه ثاني المجموعة في البطولة لمنطقة شرق القارة، ويأتي في المرتبة الثالثة ثلاثة لاعبين: البرازيلي هوسيه جواكيم لاعب فريق دايغو الكوري الجنوبي، والبرازيلي الآخر كارلوس جونيور لاعب الشباب، واللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب أهلي دبي الإمارتي، ولكل منهم خمسة أهداف، ثم يأتي لاعب الريان القطري يوهان بولي بأربعة أهداف.