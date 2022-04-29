بعد تسريب محمد سر الختم نائب رئيس المريخ.. نادي الهلال يعلن "التصعيد القانوني"

أصدر نادي الهلال السوداني، اليوم الجمعة، بيانا رسميا، للتعليق على الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية السودانية.

وقال الهلال في بيانه الذي نشره عبر موقع ”تويتر“: ”هدفت لجنة التسيير إلى إصدار هذا البيان؛ لتوضح للرأي العام الرياضي ما يدور في الساحة الرياضية والوسائط المختلفة من تداعيات وملابسات ألقت بظلالها على الوسط الرياضي“.

🔵 | بيان من نادي الهلال حول الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية ⬇️ pic.twitter.com/JormaVMFOk — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) April 29, 2022

وأضاف: ”فقد ظل الهلال وعبر تاريخه الناصع يمد أياديه البيضاء للجميع من أجل المصلحة العليا لكرة القدم السودانية وتقدم أنديتها على المستويين الداخلي والخارجي والتزاما بهذه المبادئ فتحنا أبواب استاد الهلال في الموسم الماضي لكل الأندية التي تمثل السودان بلا استثناء بما فيهم المريخ وتكفلنا بكل المصروفات اللازمة لتهيئة الاستاد فنيا وإداريا وهذا ليس من باب المن والأذى ولكن من أجل توضيح وبيان وتبيان الحقائق للتاريخ، ومن أجل تنوير الرأي العام دون الالتفات لما يصدر من بعض كتاب نادي المريخ وإدارييه الذين قابلوا هذا التعاون بالتبخيس والسعي بل المطالبة بعدم إجازة استاد الهلال من الكاف لاستضافة المباريات الأفريقية، وقابلنا كل ذلك برصيد من الحكمة المتوارثة عبر تاريخ الهلال ولم نتعامل بردود الأفعال.

وتابع: ”فوافقنا على استضافة نادي المريخ هذا العام أيضا وبرغم ذلك تم تغيير الاستاد ليلعب نادي المريخ في القاهرة ولم يكلف النادي حتى مديره التنفيذي بالاعتذار أو الشكر واختاروا أن تلعب مبارياتهم وحتى مباراتنا بالقاهرة“.

نائب رئيس المريخ السوداني: الأهلي وعدنا بمحترفين وخسارة مباراة مقابل الموافقة على اللعب في القاهرة (فيديو) https://t.co/VD0jyyRJ93 pic.twitter.com/PaDD6zKvPE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وأتم: ”وللأسف عادوا أخيرا طالبين اللعب باستاد الهلال وهم منقسمون بل سبق طلبهم لنا خطاب للاتحاد الأفريقي عبر الاتحاد السوداني باعتماد استاد السلام بالقاهرة لمباراتهم مع الأهلي المصري والرأي العام ملم بالملابسات الأخرى، ولكن أرادوا أن يحمّوا الهلال وزر اختيارهم المسبق للعب خارج البلاد“.

وواصل بيان الهلال: ”ولم يكتفوا بكل ذلك بل أن أعلى سلطة بالمريخ أعلنت الحرب على الهلال وبكل أسف لم يصدر اعتذار أو نفي أو حتى شجب أو إدانة من المجلس أو من أي من الأعضاء الأمر الذي نعتبره بأنه رأي مجلس إدارة المريخ“.

وأردف: ”ورغم كل تلك الانتهاكات الجارحة آثرنا في لجنة التسيير حكمة الصمت والتزمنا التريث وأعلينا صوت العقل الراجح، ولكنهم في إدارة نادي المريخ لم يعوا أن الصمت ليس استكانة أو ضعفا، وأخيرا ظهر الفيديو المسرب ليضع نقطة كالحة السواد في جبين كرة القدم السودانية حتى وإن لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه؛ لأن مجرد طرحه ونقاشه والاعتراف به يندرج تحت دائرة التواطؤ ومخالفة قواعد المنافسة الشريفة وخرقا لأهم مبدأ للاتحاد الدولي لكرة القدم وهو مبدأ الـ“FAIR PLAY“.

وأكمل: ”نادي الهلال اتخذ قراره وحسم أمره بالتصعيد القانوني عبر القنوات الرسمية وكلف نخبة من كبار القانونيين بالهلال لصياغة مذكرة قانونية إضافية تحفظ العدالة وتضمن شرق المنافسة الأفريقية الكبرى“.

وأتم: ”صحيح أن الهلال تعرض للظلم في العديد من المرات من الحكام، ولكنه لم يملأ الأرض نواحا أو عويلا وترك الأمر للمشاهد الأفريقي الذي ظل يحترم الهلال ويحترم الكرة السودانية عبره“.

وقال: ”ختامًا نؤكد أننا نادي الهلال لن ننزلق في أي مهاترات ولن نستجيب لأي استفزازات لن نفرط في شعرة من حق الهلال، ولن نسمح لأي كان المساس بمقدرات أو سمعة الهلال“.

وكان محمد سيد أحمد سر الختم نائب رئيس نادي المريخ، قد فجّر مفاجأة كبيرة بعد زعمه وجود اتفاقية بين إدارتي ناديه والأهلي المصري، على تقسيم نقاط مباريات المجموعة في دوري أبطال أفريقيا.

ولعب المريخ في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في مجموعة تضم الأهلي المصري، والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب أفريقي، ولعب المريخ مبارياته على استاد ”السلام“ في القاهرة، ومنها مباراتاه مع الأهلي المصري.

وتلقى المريخ الخسارة أمام الأهلي ذهابًا وإيابًا في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأصدرت إدارة نادي المريخ برئاسة حازم مصطفى، بيانًا رسميًا، للرد على تسريبات محمد سيد أحمد سر الختم نائب الرئيس، وخيّره بين الاعتذار والاستقالة والحساب.