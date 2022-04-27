العراق.. إيقاف حسين العنكوشي عامين ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم معاقبة رئيس نادي الديوانيّة حسين العنكوشي بالإيقاف لمدة سنتين من العمل الرِياضي.

وبحسب بيان من الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإنه تم تجميد عضوية العنكوشي وحرمانه من دخول اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العراقي.

كما تم منع رئيس نادي الديوانية من المشاركة في أي نشاط كروي، استناداً للمادةِ 68/1 انضباط، وبدلالة المادة 10/ انضباط بلائحة الاتحاد.

وكان حسين العنكوشي قد شن هجوما ضد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، كما وجه إساءات لسلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم معاقبة رئيس نادي الديوانيّة حسين العنكوشي بالإيقاف لمدة سنتين من العمل الرِياضي، وتجميد عضويته وحرمانه من دخول اجتماعات الجمعية العمومية، ويمنع من المشاركة في أي نشاط كروي، استناداً للمادةِ 68/1 انضباط، وبدلالة المادة 10/ انضباط. — IRAQ F.A. (@IRAQFA) April 27, 2022

وقال الاتحاد العراقي في البيان الذي أصدره، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”يَستنكرُ الاتّحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، بشدّةٍ، التَصريحات التي أطلقها رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي باتجاهِ رئيسِ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، واللجان العاملة في الاتحادِ والإعلامِ الرياضي“.

وأضاف البيان: ”يستغرب الاتّحاد هذه التَصريحات المُتكررة وغير المَوضوعيّةِ والبعيدةِ عن الواقعِ، التي لا تَمتُ للحقيقةِ بأي صلةٍ وتجافي منظومةَ القيم الأخلاقية والإنسانية والرياضيّة، وذلك باستهدافِ شخصياتٍ لها باعٌ طويل في الرياضة، فضلاً عن محاولةِ النيل من اللجانِ العاملة في الاتحاد والتي لم تألُ جهداً وبذلت كل ما تملك من أجل إنجاح عملها“.

بيان

يَستنكرُ الاتّحاد العراقي لكرةِ القدم، بشدّةٍ، التَصريحات التي أطلقها رئيسُ نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي باتجاهِ رئيسِ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، واللجان العاملة في الاتحادِ والإعلامِ الرياضي. pic.twitter.com/G91EMo0uJR — IRAQ F.A. (@IRAQFA) April 26, 2022

وقال العنكوشي في تصريحات تلفزيونية إن اتحاد الكرة العراقي لم يجعل لنا قيمة.

وتابع: ”من يكون رئيس الاتحاد الآسيوي، ودعوه يعاقبني، ونحن نعيش في وهم“.

ويرى العنكوشي أنه لا دور للاتحاد العراقي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي في قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وعلق العنكوشي على قرار إيقافه :“لن أتغير ولن أتراجع، بعد العقوبة كنت وأبقى عراقيا شجاعا“.