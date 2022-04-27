رياضة

العراق.. إيقاف حسين العنكوشي عامين ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي
تاريخ النشر: 27 أبريل 2022 17:13 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2022 17:35 GMT

العراق.. إيقاف حسين العنكوشي عامين ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي

يرى العنكوشي أنه لا دور للاتحاد العراقي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي في قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم معاقبة رئيس نادي الديوانيّة حسين العنكوشي بالإيقاف لمدة سنتين من العمل الرِياضي.

وبحسب بيان من الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإنه تم تجميد عضوية العنكوشي وحرمانه من دخول اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العراقي.

كما تم منع رئيس نادي الديوانية من المشاركة في أي نشاط كروي، استناداً للمادةِ 68/1 انضباط، وبدلالة المادة 10/ انضباط بلائحة الاتحاد.

وكان حسين العنكوشي قد شن هجوما ضد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، كما وجه إساءات لسلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال الاتحاد العراقي في البيان الذي أصدره، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”يَستنكرُ الاتّحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، بشدّةٍ، التَصريحات التي أطلقها رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي باتجاهِ رئيسِ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، واللجان العاملة في الاتحادِ والإعلامِ الرياضي“.

وأضاف البيان: ”يستغرب الاتّحاد هذه التَصريحات المُتكررة وغير المَوضوعيّةِ والبعيدةِ عن الواقعِ، التي لا تَمتُ للحقيقةِ بأي صلةٍ وتجافي منظومةَ القيم الأخلاقية والإنسانية والرياضيّة، وذلك باستهدافِ شخصياتٍ لها باعٌ طويل في الرياضة، فضلاً عن محاولةِ النيل من اللجانِ العاملة في الاتحاد والتي لم تألُ جهداً وبذلت كل ما تملك من أجل إنجاح عملها“.

 

وقال العنكوشي في تصريحات تلفزيونية إن اتحاد الكرة العراقي لم يجعل لنا قيمة.

وتابع: ”من يكون رئيس الاتحاد الآسيوي، ودعوه يعاقبني، ونحن نعيش في وهم“.

ويرى العنكوشي أنه لا دور للاتحاد العراقي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي في قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وعلق العنكوشي على قرار إيقافه :“لن أتغير ولن أتراجع، بعد العقوبة كنت وأبقى عراقيا شجاعا“.

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