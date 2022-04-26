اتحاد الكرة يشكو حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية للانضباط بعد تصريحاته ضد رؤساء الاتحادين الآسيوي والعراقي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، بسبب تصريحات الأخير ضد رؤساء الاتحادين الآسيوي والعراقي.

وقال الاتحاد العراقي في البيان الذي أصدره، يوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”يَستنكرُ الاتّحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، بشدّةٍ، التَصريحات التي أطلقها رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي باتجاهِ رئيسِ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، واللجان العاملة في الاتحادِ والإعلامِ الرياضي“.

بيان

يَستنكرُ الاتّحاد العراقي لكرةِ القدم، بشدّةٍ، التَصريحات التي أطلقها رئيسُ نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي باتجاهِ رئيسِ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، واللجان العاملة في الاتحادِ والإعلامِ الرياضي. pic.twitter.com/G91EMo0uJR — IRAQ F.A. (@IRAQFA) April 26, 2022

وأضاف البيان: ”يستغرب الاتّحاد هذه التَصريحات المُتكررة وغير المَوضوعيّةِ والبعيدةِ عن الواقعِ، التي لا تَمتُ للحقيقةِ بأي صلةٍ وتجافي منظومةَ القيم الأخلاقية والإنسانية والرياضيّة، وذلك باستهدافِ شخصياتٍ لها باعٌ طويل في الرياضة، فضلاً عن محاولةِ النيل من اللجانِ العاملة في الاتحاد والتي لم تألُ جهداً وبذلت كل ما تملك من أجل إنجاح عملها“.

وأردف البيان: ”إزاء تلك التصريحاتِ المُنفلتة، ولأن رئيس نادي الديوانية يُعد عضوا في الهيأة العامّة، فإن الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط وإحالة ملف الإساءات إليها لاتخاذِ القرار المُناسب بحقه“.

وأشار: ”يُهيبُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم بالجميع إلى الدقة في التَصريحات والابتعاد عن الإثارة أو الشَخصَنة، والنظر بعين ثاقبة إلى مصلحة الرياضة العراقية، والعمل على وضع الأسُس الصحيحة لكرتنا بدلا من الانشغال بإطلاق التصريحات التي لا تخدمُ وتسيء بشكل كبيرٍ إلى مُستقبل العلاقات مع المحيطين العربي والقاري، ويدرك الاتحاد أن حرية الرأي والتعبير لا تعني التجريحَ والإساءة والتَشهير، إنما هي فرصةٌ لطرح الأفكارِ البناءة الهادفة إلى النهوض بواقع كرتنا“.

وكان العنكوشي قد شن هجوما قاسيا على رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريحات تلفزيونية، قائلا: اتحاد الكرة العراقي لم يجعلوا لنا قيمة ومن يكون رئيس الاتحاد الآسيوي، ودعوه يعاقبني، ونحن نعيش في وهم“.