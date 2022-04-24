الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الكونفدرالية الأفريقية

تتجه أنظار عشاق الكرة الليبية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”شهداء بنينا“ بمدينة بنغازي لمتابعة لقاء الديربي المرتقب بين الأهلي والاتحاد في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين الأهلي والاتحاد في الكونفدرالية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”شهداء بنينا“ في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد بركات.

🇱🇾 أهلي طرابلس 🆚 الاتحاد 🇱🇾

🏟️ ملعب شهداء بنينا

🏆 إياب الدور ربع النهائي من #TotalEnergiesCAFCC

⌚ 20:00 GMT تنتظرنا إثارة كبيرة! 🔥 pic.twitter.com/HwHec7VgpC — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 24, 2022

سيناريوهات التأهل

خرج لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل دون أهداف على الملعب ذاته في ضيافة نادي الاتحاد.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة، بينما يكفي الاتحاد الفوز أو التعادل الإيجابي.

وفي حالة استمرار التعادل دون أهداف، يلعب الفريقان ركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء لوقت إضافي.

الفائز من تلك المباراة سيلتقي في الدور قبل النهائي مع نظيره من لقاء سيمبا التنزاني ضد أورلاند بيراتس الجنوب أفريقي.

أسلحة الأهلي

يتسلح الأهلي بخبرات مدربه التونسي فتحي الجبال من أجل العبور إلى نصف نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

وتبدو صفوف الأهلي شبه مكتملة قبل مواجهة الاتحاد كما أن الإدارة حاولت تحفيز اللاعبين قبل هذه المواجهة.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد نشنوش وأمامه رباعي خط الدفاع وسام بوسنينة وأحمد التربي ومؤيد جدور ومحمد المنير.

ويقود خط الوسط بدر حسن وبجواره أيوب عايد وأمامهما محمد الفقيه وعلى الأطراف محمد الطبال ومحمد الترهوني ويقود خط الهجوم صالح الطاهر.

📹 ملخص المباراة: عقب لقاء مثير على ملعب شهداء بنينا، التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد وأهلي طرابلس في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.#TotalEnergiesCAFCC | @Football2Gether pic.twitter.com/z4WW7IfkDt — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 18, 2022

أوراق الاتحاد

يخوض الاتحاد مواجهة قوية وصعبة أمام الأهلي باحثا عن التأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل الاتحاد التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعدما صعد إلى المرحلة ذاتها في نسخة 2010.

ويقود الاتحاد مديره الفني التونسي محمد الكوكي الذي يبحث عن فرض التعادل الإيجابي للتأهل إلى نصف النهائي أو حصد الفوز على الأهلي.

وقال محمد الكوكي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيخوض مباراة الإياب بصورة مغايرة بعد أن تأخر وصول الفريق لمدينة بنغازي قبل لقاء الذهاب.

وأوضح أن فريقه أصبح أكثر جاهزية واستعاد خدمات بعض اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، مؤكداً أنه لقاء ديربي وله أجواء خاصة وسيكون ثمة رهان كبير بين الفريقين.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معاذ اللافي وأمامه رباعي الدفاع سند الورفلي وناجي دراء وعبد العزيز الصويعي والمعتصم صبو.

ويقود خط الوسط فريد نجوما بجانب عمر الخوجة وغازي العيادي مع ثلاثي الهجوم ربيع الشادي ومحمد زعبية والمهدي الهوني.

وقال أحمد المصلي، نجم منتخب ليبيا الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون خارج التوقعات بين فريقين لديهما جماهيرية مميزة بجانب أن لديهما طموحا كبيرا من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

وأوضح أن الأهلي يبدو تحت ضغط أكبر بحثاً عن حسم الفوز لأن التعادل الإيجابي يعني خروجه من سباق التأهل إلى نصف النهائي، كما أن الاتحاد استعاد خدمات بعض اللاعبين المميزين، مثل: العيادي، وربيع الشادي.