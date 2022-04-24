تطورات الحالة الصحية لعماد محمد مدرب منتخب العراق للشباب بعد إصابته بكسر في الجمجمة

أجرى عماد محمد، مدرب منتخب العراق للشباب، عملية ناجحة في الرأس بعد إصابته بكسر في الجمجمة نتيجة تعرضه لحادث في زورق نهري.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، يوم الأحد، ”فقد تعرض المدرب عماد محمد، إلى حادث انقلاب زورق كان يستقله في نهر الكوفة، وكان برفقته عضو اتحاد الكرة العراقي محمد ناصر، واللاعب الدولي السابق فريد مجيد، وقد تم نقلهم إلى المستشفى“.

وأضافت ”عماد محمد أجرى عملية كبرى في مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف، وذلك لوجود عدة كسور في عظم الجمجمة وتكللت بالنجاح“.

وتم تداول العديد من الفيديوهات للاعبي منتخب العراق للشباب وزملاء نجم منتخب العراق السابق عماد محمد وهم يتواجدون في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وكان مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد، قام بالعديد من الحملات الإنسانية في العراق لمحاربة كورونا، بعد أن تبرع بالفندق الخاص الذي يمتلكه إلى الكوادر الصحية لاستخدامه في حجر المصابين، فضلًا عن قيامه بشراء معمل خياطة وذلك لصنع الكمامات وأدوات الوقاية.

وشارك نجم الكرة العراقي السابق عماد محمد، أخيرًا في حملة ”حافظ على نشاطك“، التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهدف تحفيز الجماهير من أجل المحافظة على لياقتهم البدنية والصحة النفسية، خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا.

وعماد محمد من مواليد كربلاء 1979 وهو أحد نجوم المنتخب العراقي الذي حصل على لقب كأس آسيا عام 2007، ولعب في أولمبياد أثينا عام 2004 عندما حصل المنتخب العراقي على المركز الرابع، كما لعب في كأس العالم للشباب بكندا عام 2002.

ويعد الهدف الذهبي الذي سجله محمد في نهائي بطولة آسيا للشباب عام 2000 على المنتخب الياباني أبرز إنجازاته، فضلا عن الاحتراف في الدوريات القطري، والإيراني، والمصري، عندما لعب لنادي الزمالك.