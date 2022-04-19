بعد اشتباكات وإصابة دامية.. الهلال السوداني يعلن تجميد نشاط الطاهر يونس والفاضل توم

أعلنت لجنة تسيير نادي الهلال السوداني، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، الذي عقدته لمناقشة تداعيات ما حدث بين النائب الأول الطاهر يونس، والفاضل توم مساعد الرئيس، تجميد نشاط الثنائي.

وناشدت لجنة تسيير نادي الهلال، من جميع الأعضاء، ضرورة إعلاء المصلحة العليا للفريق.

وشهد اجتماع مجلس إدارة الهلال السوداني الأخير شجاراً عنيفاً بين نائب الرئيس الطاهر يونس، ومساعد الرئيس الفاضل التوم، انتهى بتوجيه الأخير ضربتين قويتين بآلة حادة إلى الطاهر يونس، سبّبتا إصابة بالغة له.

وسبقت الحادثة الكثير من المشاحنات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، إذ ظلت اجتماعات إدارة الهلال السوداني تشهد خلال الفترات السابقة مناوشات متكررة بين الطرفين.

ويعود الشجار، الذي حدث بين عضوي مجلس الإدارة، وفقاً لتقارير إعلامية، إلى توجيه الفاضل التوم اتهامات إلى نائب الرئيس، الطاهر يونس، بعمله لعرقلة مجهودات مجلس إدارة الفريق، وسعيه لإفشال ما تقوم به من أعمال.

وواجه الفاضل التوم الطاهر يونس باتهامه بالتسبب في تأخير إنجاز ملف الإضاءة الجديدة الخاصة بملعب الفريق، ليدخلا في نقاش ساخن انتهى بحمل الفاضل التوم مجسماً حديدياً، ووجه به ضربتين قويتين إلى الطاهر يونس على مستوى الرأس، سبّبت له حالة إغماء وإصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان نادي الهلال قد عاد إلى طريق الانتصارات وتخطى عقبة الأهلي شندي بالفوز عليه (3/1)، ببورتسودان، مساء الأحد الماضي، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

تقدم القائد محمد عبد الرحمن بهدف السبق للهلال، قبل أن يدرك محمد الحاج كومي التعادل للأهلي شندي، وعاد ياسر مزمل وصانع الألعاب النيجيري عبدول أجاحون ليحرزا الهدفين الثاني والثالث للهلال.

وقفز الهلال 6 مراكز، من الـ11 إلى الخامس بعد وصوله النقطة 19، بينما تجمد الأهلي شندي عند 23 نقطة في الصدارة.