الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في الكونفدرالية الأفريقية

تشهد منافسات جولة الذهاب لربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مواجهة ديربي ليبية على صفيح ساخن بين الاتحاد والأهلي، مساء اليوم الأحد.

وتقام اليوم الأحد 3 مواجهات أخرى تجمع بين المصري البورسعيدي وضيفه نهضة بركان المغربي، وبيراميدز المصري مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، كما يستضيف سيمبا التنزاني منافسه أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي الليبي بين الاتحاد والأهلي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”شهداء بنينا“ بمدينة بنغازي الليبية في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد بركات.

📸 مـن بـخـتـهـم وطـيـو عـلـي تـربـان 😎🔥 بحضور الجماهير في المدرجات و خلف الحواجز الحديدية، انتصرنا على العوامل المناخية والألعاب النارية وأضواء الليزر العمية والقارورات المعدنية، في ظروف غير ملائمة حتى لإقامة مباراة ودية 🤗🇦🇹#LibyanPL#AlahlyLySC 🔴⚪ pic.twitter.com/0yWICvMbnc — النادي الأهلي الليبي (@AlahlyLySc) April 17, 2022

مشوار الفريقين

تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي الكونفدرالية بعدما ودع دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي وانتقل للكونفدرالية وتخطى عقبة إنيمبا النيجيري بفوز اعتباري في دور الـ32 الإضافي للبطولة.

واحتل الاتحاد وصافة المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات بالكونفدرالية بعدما حقق 3 انتصارات على أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 وتغلب على رويال ليوباردس بطل إي سواتيني بنتيجة 2-1 و3-2.

وتعادل الفريق مع شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 1-1 كما تعادل مع أورلاندو بيراتيس دون أهداف وخسر أمام الساورة بنتيجة 1-0.

وشق أهلي طرابلس طريقه في الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة حي الوادي نيالا السوداني بنتيجة 4-0 في الدور التمهيدي ثم فاز على بيشارا التنزاني في دور الـ32 بنتيجة 3-0 بعدما خسر ذهاباً في تنزانيا بنتيجة 2-0.

وتخطى أهلي طرابلس عقبة الملعب المالي في دور الـ32 الإضافي بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 1-0 وصعد الفريق الليبي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وتصدر أهلي طرابلس المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 13 نقطة بعدما فاز ذهاباً وإياباً على زاناكو الزامبي بنتيجة 2-0 و3-2 كما فاز على بيراميدز المصري بنتيجة 1-0 وخسر بنتيجة 1-2 وفاز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 2-1 وتعادلا دون أهداف في تونس.

وأقيم آخر لقاء بين الفريقين يوم 13 ديسمبر الماضي ببطولة الدوري وفاز الاتحاد بنتيجة 1-0.

أسلحة الاتحاد

يخوض الاتحاد مباراة الديربي باحثاً عن نتيجة جيدة، خاصة أن اللقاء يقام على ملعبه وبالتالي سيكون من المهم بالنسبة له تحقيق الفوز قبل اللعب في ضيافة الأهلي.

وخاض الاتحاد مباراة ودية لتجهيز لاعبيه أمام فريق الأمواج الزرقاء وفاز بنتيجة 5-2، وحرص المدرب التونسي محمد الكوكي المدير الفني على منح الفرصة لأغلب البدلاء.

ويغيب عن الفريق لاعبه أحمد الهرام لظروف صحية، ويعتمد الاتحاد على طريقة 4-4-2 بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى معاذ اللافي وأمامه رباعي خط الدفاع عبد العزيز الصويعي وسند الورفلي ومحمد صالح المهذبي ومعتصم صبو.

ويقود خط الوسط غازي عياد وبجواره فريد نجوما وأمامهما عمر الخوجة ويميناً معاذ عيسى ويساراً المهدي الهوني مع المهاجم محمد زعبية قائد الفريق.

أوراق الأهلي

يتطلع الأهلي مع مدربه التونسي فتحي جبال لتحقيق نتيجة طيبة وإيجابية في لقاء الذهاب أمام الاتحاد ومواصلة مشواره المميز بالبطولة.

ويعول الأهلي على خبرات مدربه وقدرات لاعبيه بعدما اقتنص الصدارة من أنياب بيراميدز المصري.

ويعتمد فتحي جبال، المدير الفني، على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد نشنوش وأمامه رباعي خط الدفاع وسام بو سنينة وأحمد التربي ومؤيد جدور ومحمد المنير.

ويقود خط الوسط أيوب عايد وبجواره محمد الترهوني مع صانع الألعاب محمد الفقيه مع ثنائي الأطراف محمد الطبال ومعتز المهدي والمهاجم صالح طاهر أو أنيس سلتو.

وقال أحمد المصلي، نجم منتخب ليبيا الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون فرصة تاريخية لتقديم صورة رائعة تعبر عن الكرة الليبية خاصة أنها تجمع بين فريقين كبيرين في ربع نهائي بطولة قارية.

وأشار إلى أن الإدارة الفنية خارج الخطوط تملك عنصر التنظيم سواء الكوكي أو جبال وهو ما يؤكد أن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين، خاصة مع وجود عناصر مميزة في صفوف كل فريق.