مصدر: إنفستكورب في البحرين تجري محادثات مكثفة لشراء نادي ميلان

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الجمعة إن ”إنفستكورب“ في البحرين تجري ”محادثات حصرية“ لشراء نادي ميلان المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف المصدر أن صفقة شراء النادي من المالك الحالي شركة ”إليوت ماندجمنت“ على وشك الاكتمال.

وتعمل ”إنفستكورب“ في إدارة الأصول في مجالات أعمال من بينها الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الإستراتيجي. وتدير أصولا تزيد قيمتها عن 42 مليار دولار.

كانت شركة ”إليوت ماندجمنت“ الأمريكية قد استحوذت على ميلان بطل أوروبا سبع مرات في 2018.

ولم تعلق ”إنفستكورب“ على الأمر عندما تواصلت معها لرويترز بينما لم يرد كل من نادي ميلان وإليوت ماندجمنت على الفور على طلب للتعليق.

وفاز ميلان بالدوري الإيطالي 18 مرة لكنه لم يفز باللقب منذ 2011. ويتصدر حاليا الترتيب.