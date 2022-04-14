تقرير: مودريتش يتلقى عرضين من يوفنتوس ونادٍ قطري

أفادت وسائل إعلام أن لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش تلقى عرضين من ناديين، أحدهما قطري، للانتقال إلى أحدهما، الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد، نهاية الموسم الحالي، وسيتم لاعب الوسط المميز 37 عامًا، في سبتمبر المقبل.

Modric tiene dos ofertas importantes sobre la mesa, ambas de dos temporadas. Una es de la Juventus y la otra, de Qatar. — Sergio Santos (@AS_SergioSantos) April 14, 2022

وكتب سيرجيو سانتوس، الذي يعمل في صحيفة ”أس“ عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”مودريتش لديه عرضان مهمان على الطاولة، كلاهما لموسمين، أحدهما من يوفنتوس والآخر من قطر“.

ويوم الثلاثاء، مرر مودريتش تمريرة مذهلة لزميله البرازيلي رودريغو الذي وضعه في الشباك ليقلص ريال مدريد النتيجة من 0/3 إلى 3/1 أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل كريم بنزيما هدفًا في الشوطين الإضافيين، ويتأهل الميرنغي إلى نصف النهائي.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن ريال مدريد لا يستعجل تجديد عقد لوكا مودريتش، مع وجود اتفاق بين الطرفين على استمرار اللاعب حتى نهاية مسيرته.

وأضافت الصحيفة أن الشيء الوحيد الذي لم يتم الاتفاق عليه هو راتب اللاعب، حيث يريد مودريتش العودة للراتب الذي كان يحصل عليه قبل تفشي فيروس كورونا، قبل خفض الرواتب بنسبة 10%، أو على أقل تقدير الحفاظ على الراتب الحالي.

أشياء يجب أن تحتفظ بها .. إبداعات القيصر مودريتش #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/nRa08y6kbS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2022

في حين يريد ريال مدريد تخفيض الراتب الحالي لمودريتش، لرغبة النادي في التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، الصيف المقبل.

وانضم لوكا مودريتش إلى ريال مدريد، صيف العام 2012، من توتنهام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك لاعب الوسط في 428 مباراة مع الميرنغي، سجل فيها 31 هدفًا، وقدم 70 تمريرة حاسمة.

ونال مودريتش مع ريال مدريد جميع الألقاب الممكنة بينها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية 4 مرات، إلى جانب جائزتي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وذا بيست عامي 2018.

أسطورة يتحدث عن أسطورة 😍 🗣 الإيطالي ديل بييرو يُشيد بأداء الكرواتي مودريتش في مواجهة ريال مدريد و تشيلسي 🔴 لقد فعل كل شيء.. حول كفة المباراة.. إنه لاعب كرة قدم أستثنائي. pic.twitter.com/BvLhNWvk6S — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

ويستعد ريال مدريد لمباريات حاسمة، في أبريل ومايو المقبل، حيث سيلعب مع إشبيلية، يوم الأحد، ثم مع أوساسونا في الليغا، ثم مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم إسبانيول، في الليغا، ثم الإياب ضد مانشستر سيتي، وبعد ذلك يواجه أتلتيكو مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 72 نقطة من 31 مباراة متقدمًا بـ12 نقطة عن برشلونة الذي لعب 30 مباراة.