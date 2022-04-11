خطأ فادح يمنح الفيصلي الفوز على الرمثا في قمة الدوري الأردني (فيديو)

حسم فريق الفيصلي قمة الجولة الأولى من الدوري الأردني للمحترفين، بالفوز 1/0 على منافسه الرمثا (حامل اللقب)، اليوم الإثنين، على ستاد الحسن في إربد.

سجل هدف الفيصلي الثمين لاعبه أمين الشناينة، بعد خطأ فادح من يوسف أبوالجزر مدافع الرمثا وحارس المرمى حمزة الحفناوي، ليضع الكرة في المرمى الخالي بالدقيقة 50.

#الفيصلي يستهل مشواره في دوري المحترفين بفوزه على الرمثا 1-0 pic.twitter.com/Dyn1XBByDt — فيصلاوي (@faisaly_jo) April 11, 2022

واستثمر أمين الشناينة خطأ فادحا نتيجة لسوء التفاهم بين المدافع يوسف أبوالجزر وحارس المرمى الحفناوي، ليجد نفسه أمام المرمى الخالي، ليسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.

ورفع الفوز رصيد الفيصلي إلى ثلاث نقاط في حين لا يملك الرمثا رصيدا.

وكان الرمثا أحرز لقب الموسم الماضي في الدوري الأردني بعدما حصد 47 نقطة من 22 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات عن الوحدات الذي حصد نفس العدد من النقاط.

ومن المقرر أن يلعب الرمثا مع الصريح والحسين إربد والجزيرة في المباريات الثلاث المقبلة، في حين من المقرر أن يلعب الفيصلي مع سحاب ثم مغير السرحان ثم الصريح.