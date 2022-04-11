الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرمثا ضد الفيصلي في الدوري الأردني

يتجدد الصدام بين الرمثا والفيصلي في الكرة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ”الحسن“ ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الأردني.

وانطلقت منافسات الدوري الأردني، يوم الجمعة الماضي، بفوز شباب العقبة على الجزيرة بنتيجة 1-0 ثم فاز الحسين إربد على شباب الأردن بنتيجة 2-0 كما تغلب الصريح على معان بنتيجة 3-0 وتأجل لقاء السلط مع الوحدات لمشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الرمثا والفيصلي في الدوري الأردني.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت الأردن على ملعب ”الحسن“.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية.

⚽️ المـبـاراة القـادمــة || 🔵 الفيصلي 🆚 الرمثا

🗓 الأثنين 11-4-2022

⏰ 10.30 مساءً بتوقيت الأردن

🏟 ستاد الحسن – إربد #الفيصلي 🦅#الدوري_الأردني_للمحترفين pic.twitter.com/fF8Utt8o0F — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) April 9, 2022

قمة جديدة

يتقابل الفريقان للمرة الرابعة خلال شهر واحد بدأت بلقاء نهائي درع الاتحاد الأردني يوم 16 مارس الماضي وفاز الفيصلي بهدف مجدي العطار.

وتجدد الموعد في دور المجموعات ببطولة القدس والكرامة يوم 19 مارس الماضي وفاز الفيصلي بثنائية دون رد حملت توقيع أمين الشناينة ومجدي العطار.

وكان اللقاء الأخير يوم 5 أبريل الجاري ببطولة كأس السوبر الأردني وفاز الرمثا بثنائية نظيفة حملت توقيع باكاري كوليبالي وحمزة الدردور.

أفكار الرمثا

يتطلع الرمثا لاستثمار تتويجه بلقب كأس السوبر المحلي والدافع الكبير بعد تغلبه على الفيصلي لتحقيق الفوز في بداية مشوار الرمثا للحفاظ على لقب الدوري الأردني.

ويسعى الرمثا بقيادة مدربه مراد الحوراني لاستثمار الحضور الجماهيري الكبير في ظل قرار الاتحاد الأردني بالسماح بحضور 75% من سعة الاستاد لجماهير صاحب الأرض.

ومن المرجح أن يعتمد الرمثا على تشكيلة تضم حارس المرمى حمزة الحفناوي وأمامه رباعي خط الدفاع باكاري كوليبالي وهادي الحوراني ويوسف الجزر وهايل ذيابات.

ويقود خط الوسط عامر أبو هضيب وبجواره عبد الرحمن أبو الكأس مع ثلاثي صناعة اللعب هاشم الخالدي وحسان زحراوي وبشار ذيابات مع المهاجم حمزة الدردور.

خطط الفيصلي

يأمل الفيصلي الثأر من الرمثا وتحقيق الفوز على حساب منافسه في عقر داره.

ويدرك محمود الحديد، مدرب الفيصلي، مدى صعوبة المواجهة ضد الرمثا، خاصة أن المباراة ستكون في ضيافة الرمثا ووسط جماهيره.

ومن المتوقع أن يلعب الفيصلي بتشكيلة تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى وأمامه رباعي الدفاع براء مرعي وبجواره أنس بني ياسين وإحسان حداد وسالم العجالين.

ويقود خط الوسط عبيدة السمارنة وبجواره نزار الرشدان وإبراهيم دلدوم مع ثلاثي الهجوم حاتم الروشدي ويوسف الرواشدة وجونيور مابوكو.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأردني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون صعبة وحافلة بالندية بين الفريقين خاصة بعد لقاء السوبر.

وأشار إلى أن الضغوط ستقع على عاتق لاعبي الفيصلي لتحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير بعد ضياع لقب السوبر الأردني.

وأكد أن الرمثا فريق مميز ولديه عدة عناصر مميزة وخاصة حمزة الدردور الذي ساهم في تحقيق الفوز بلقب الدوري ومن أهم هدافي الفريق.