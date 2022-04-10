احتفال صاخب لجمعة سعيد يشعل الأجواء في مباراة القادسية والسالمية بالدوري الكويتي (فيديو)

أشعل جمعة سعيد لاعب السالمية الأجواء في مواجهة الفريق أمام القادسية في قمة مباريات الجولة الـ15 من الدوري الكويتي، اليوم الأحد.

وبعد شوط أول سلبي، سجل جمعة سعيد هدف التقدم للسالمية، في الدقيقة 46، وبعد التسجيل توجه نحو جماهير القادسية واحتفل بشكل صاخب.

احتفالية جمعة سعيد بهدفه امام جماهير القادسية تسببت بمشادات !!! #القادسية_السالمية pic.twitter.com/2tpDJAlMD3 — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 10, 2022

وواصل جمعة سعيد احتفاله أمام الجماهير رغم محاولات زملائه ولاعبي القادسية في إيقافه قبل أن يتدخل الحكم ويشهر في وجهه بطاقة صفراء.

وانتهت المباراة بفوز السالمية 3/0، بتوقيع جمعة سعيد في الدقيقة 46، ونايف زويد في الدقيقة 51، وفهد الرشيدي في الدقيقة 89، ليرفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث، علما أن الكويت يتصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، مقابل 31 نقطة من 15 مباراة لكاظمة في المركز الثاني.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد القادسية عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وكان السالمية قد حقق الفوز بنتيجة 2/0 في مباراة الدور الأول، في يناير الماضي.

ويعود آخر فوز للقادسية على السالمية في مختلف المسابقات إلى فبراير 2021، ومنذ ذلك الحين فاز السالمية ثلاث مرات وتعادلا مرة.