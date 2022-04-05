الرمثا يهزم الفيصلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الأردني

توج فريق الرمثا بطلًا لكأس السوبر الأردني بعد فوزه على نظيره الفيصلي، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على استاد عمان.

وجاء الهدف الأول للرمثا في الدقيقة 13 برأسية رائعة عن طريق كوليبالي.

وأضاف الهدف الثاني حمزة الدردور من انطلاقة وانفراد رائع بمرمى الفيصلي ليسكنها الشباك في الدقيقة 63.

ويتقابل الفريقان على لقب كأس السوبر الأردني بعدما اقتنص الرمثا لقب الدوري، في الموسم الماضي، كما توج الفيصلي بلقب السوبر.

وفاز الفيصلي بلقب السوبر الأردني 17 مرة سابقة، وهو أكثر الفرق تتويجًا باللقب، وكان آخر نسخة يحملها، العام 2019.

وفاز الرمثا بلقب السوبر مرتين فقط عامي 1983 و1990، ليضيف اللقب الثالث، اليوم.

وتقابل الفريقان، يوم 19 مارس الماضي، في بطولة القدس والكرامة، وفاز الفيصلي بنتيجة 2-0، بخلاف أن الفيصلي حسم لقب درع الاتحاد الأردني بالفوز على الرمثا في النهائي بنتيجة 1-0.

ولم يفز الرمثا في آخر 6 لقاءات جمعته بالفيصلي، كما أن الرمثا لم يهز شباك الفيصلي في آخر 4 لقاءات.

ويشارك في بطولة الدوري الأردني هذا الموسم 12 فريقًا، هي: الرمثا، الوحدات، السلط، الفيصلي، الحسين إربد، شباب الأردن، الجزيرة، شباب العقبة، سحاب، معان، مغير السرحان والصريح.

ويغيب فريق الوحدات عن الجولات الثلاث الأولى، بسبب مغادرته إلى السعودية للمشاركة بدوري أبطال آسيا، على أن يعود ويبدأ مشواره في الجولة الرابعة.