الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرمثا والفيصلي في السوبر الأردني

تقام اليوم الثلاثاء مواجهة على صفيح ساخن تجمع بين الرمثا والفيصلي في بطولة كأس السوبر الأردني على ملعب عمان الدولي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السوبر الأردني بين الرمثا والفيصلي ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الأردن على ملعب عمان الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية بصوت المعلق علي الحنيطي.

وتشهد هذه المباراة حضوراً كاملاً ، وتم طرح 14800 تذكرة بالتساوي بين جماهير الفريقين.

ماذا يقول التاريخ؟

يتقابل الفريقان على لقب كأس السوبر الأردني بعدما اقتنص الرمثا لقب الدوري في الموسم الماضي كما توج الفيصلي بلقب السوبر.

وفاز الفيصلي بلقب السوبر الأردني 17 مرة سابقة وهو أكثر الفرق تتويجاً باللقب وكان آخر نسخة يحملها عام 2019.

وفاز الرمثا بلقب السوبر مرتين فقط عامي 1983 و1990.

وتقابل الفريقان يوم 19 مارس الماضي في بطولة القدس والكرامة وفاز الفيصلي بنتيجة 2-0 بخلاف أن الفيصلي حسم لقب درع الاتحاد الأردني بالفوز على الرمثا في النهائي بنتيجة 1-0.

ولم يفز الرمثا في آخر 6 لقاءات جمعته بالفيصلي كما أن الرمثا لم يهز شباك الفيصلي في آخر 4 لقاءات.

أسلحة الرمثا

يخوض الرمثا مواجهة السوبر باحثاً عن التتويج بهذا اللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

ويسعى مراد الحوراني المدير الفني للرمثا لتحقيق اللقب وكسر عقدة الفيصلي وتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات.. ويغيب عن صفوفه محمد وائل الزعبي للإصابة.

ويعتمد الرمثا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى حمزة الحنفاوي وأمامه رباعي الدفاع سائد الخزاعلة وهادي الحوراني والسنغالي باكاري كوليبالي وعمر أبو عاقولة.

ويقود خط الوسط عبد الرحمن أبو الكأس وبجواره عامر أبو هضيب مع ثلاثي صناعة اللعب حسان زحراوي ومجد الزعبي وعلي العزايزي مع المهاجم المخضرم حمزة الدردور.

أوراق الفيصلي

يتطلع الفيصلي مع مدربه محمود الحديد لتحقيق اللقب بعدما انتفض الفريق وحقق لقب درع الاتحاد الأردني وأيضاً كأس الأردن والظهور بمستويات جيدة في بطولة القدس والكرامة رغم عدم التتويج.

ويعاني الفيصلي غياب الثنائي إحسان حداد ومجدي عطار بسبب الإصابة بينما تحيط الشكوك بجاهزية عبد الله عوض.

ويلعب الفيصلي بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى يزيد أبو ليلى وأمامه رباعي خط الدفاع عدي زهران وأنس بني ياسين وبراء مرعي وسالم العجالين.

ويقود خط الوسط عبيدة السمارنة وبجواره نزار الرشدان وأمامهما حاتم الروشدي مع ثنائي الأطراف يوسف الرواشدة وأمين الشناينة مع المهاجم الكونغولي جونيور مابوكو.

وقال محمد عمر مدرب الوحدات الأردني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مباراة السوبر ستكون بمثابة صراع كروي مثير بين الفيصلي والرمثا، موضحا أن الرمثا لديه العديد من اللاعبين المميزين ومدرب ناجح بقيمة مراد الحوراني.

وأشار إلى أن الفيصلي يعيش حالة فنية مميزة مع مدربه محمود الحديد ويبدو أكثر جاهزية، موضحا أن الفيصلي يملك أيضا الخبرات كما أن هذه المواجهة جماهيرية مثيرة.