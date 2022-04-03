تحذير لجماهير إنجلترا بالابتعاد عن قطر "ما لم يكن لديهم تذاكر كأس العالم"

وجهت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تحذيرًا إلى جماهير إنجلترا بأنه سيتم إبعادهم عن قطر إذا حاولوا السفر لحضور مباريات كأس العالم 2022 بدون تذاكر مباراة رسمية عندما تنطلق البطولة في نوفمبر.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إنه تم تحذير مشجعي إنجلترا من السفر إلى قطر ما لم يكن لديهم تذاكر لكأس العالم في وقت لاحق من هذا العام – لأنه سيتم رفض دخولهم إلى البلاد.

سيرسم مشجعو فريق ثري ليونز خطط سفرهم بعد أن اكتشف فريق المدرب غاريث ساوثغيت مصيرهم يوم الجمعة الماضي في قرعة كأس العالم في الدوحة.

ووقعت إنجلترا في المجموعة الثانية إلى جانب إيران والولايات المتحدة والفائز من اسكتلندا أو ويلز أو أوكرانيا.

من المتوقع أن يتوافد المشجعون من جميع أنحاء العالم إلى قطر في وقت لاحق من هذا العام لحضور البطولة التي تستمر لمدة شهر – لكن أي مشجع يخطط للسفر لحضور البطولة بدون تذاكر قد يواجه خيبة أمل كبيرة وفقًا لتقرير جديد.

ووفقًا لصحيفة The Sun، سيتم رفض أي معجبين يحاولون حجز رحلات جوية إلى البلاد ما لم يكن لديهم تذاكر مباراة وبطاقة Fifa ID رسميًا، في خطوة قد تحرم الآلاف من المشجعين من فرصة السفر إلى البطولة لدعم فريق ساوثغيت.

وقال بيرهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: ”لقد تم اتخاذ قرار بالسماح فقط للجماهير الذين يحملون تذاكر مباراة بالتأشيرات.. سيحتاجون لبطاقات المشجعين الرسمية للدخول إلى قطر ولن يُسمح لمن لا يملكها بالسفر.. القواعد صارمة وهي موجودة لسبب ما“.

وكانت هناك مخاوف بشأن ملاءمة قطر لاستضافة كأس العالم لعدة أسباب، ومن المتوقع أن يكون عدد المشجعين الذين يزورون البلاد لحضور البطولة حوالي مليون ونصف – وهو انخفاض كبير في البطولات الأربع الأخيرة، والتي تفاخرت جميعها بأرقام تزيد عن ثلاثة ملايين مشجع.

وإذا كانت هذه التقديرات صحيحة، فستشهد البطولة أقل مشاركة إجمالية في أي كأس عالم منذ أن بدأت الأرقام القياسية في المكسيك قبل 52 عامًا.